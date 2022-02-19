بلوزداد يتعادل مُجدّدا

اكتفى فريق شباب بلوزداد سهرة السبت مُجدّدا بِالتعادل، وذلك أمام ضيفه نادي الترجي التونسي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، التي انتهت بِنتيجة (1-1)، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة المصري محمد عادل.

وسجّل هدف فريق شباب بلوزداد، المهاجم واللاعب المستقدم مُؤخّرا كريم عريبي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 15. بينما اهتزّت شباك حارس المرمى أحمد عبد القادر بِهدف من الترجي، في الدقيقة الـ 82.

وبات عريبي وقد سجّل أوّل هدف لِمصلحة فريقه الجديد- القديم شباب بلوزداد، ذلك أنه سبق له تقمّص ألوان النادي العاصمي في موسم 2016-2017.

وكان فريق شباب بلوزداد قد تعادل سلبا في الجولة الأولى، أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي.

وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي أساسيا مع فريقه الترجي التونسي. بينما تابع زميله بِالخطّ ذاته إلياس شتي، اللقاء من دكّة البدلاء.

وعن الفوج الثالث ذاته، تعادل النجم الساحلي التونسي بِهدف لِمثله مع المضيف نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني، مساء السبت.

وتشكّل جدول الترتيب بعد انتهاء فعّاليات الجولة الثانية، كالتالي:

1- الترجي التونسي 4ن

2- شباب بلوزداد 2ن

3- النجم الساحلي 2ن

4- جوانينغ غالاكسي 1ن

وفي الجولة الثالثة مساء الـ 26 من فيفري الحالي، يلعب رجال المدرب ماركوس باكيتا خارج القواعد مع نظرائهم من نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني. ويتبارى الترجي بِميدانه مع جاره النجم الساحلي التونسيَين.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.