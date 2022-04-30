بلوزداد يتعثّر والمولودية تقترب منه وثلاثة أندية تتّجه نحو الهاوية

أُقيمت مساء وسهرة الجمعة فعّاليات الجولة الـ 28، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتميّز المشهد بِسقوط الرّائد شباب بلوزداد وبِميدانه أمام هلال شلغوم العيد، واستعادة مولودية الجزائر لِمركز الوصافة، واستمرار فرق المؤخّرة وداد تلمسان وسريع غليزان ونصر حسين داي في قضم الخبز الأسود، وانحرافها نحو القسم الثاني.

وبدأت جمعية الشلف تتسلّق الجدول نحو الأعلى تدريجيا، حيث لم ينهزم “صقور الونشريس” في المباراة الثامنة لهم تواليا.

وتألّق الرّباعي: يوسف زحزوح من جمعية الشلف، وأبو سفيان بالغ من سريع غليزان، وزبير مطراني من وفاق سطيف، وهشام مختار من اتحاد بسكرة. بِتسجيل كلّ واحد منهم هدفَين.

واهتزّت الشباك تسع مرّات في مباراة سريع غليزان والضيف فريق جمعية الشلف، عِلما أن الرقم القياسي مرادف لِعشرة أهداف، وكان ذلك في مباراة مولودية الجزائر والزائر سريع غليزان، حيث فاز الفريق العاصمي بـ (8-2)، في الـ 13 من مارس الماضي.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش.بلوزداد 0 – ه.شلغوم العيد 3

م.الجزائر 2 – ش.الساورة 0

م.وهران 0 – ش.القبائل 0

ن.البارادو 0 – ن.حسين داي 0

س.غليزان 4 – ج.الشلف 5

ش.قسنطينة 1 – أ.الأربعاء 1

أ.المدية 1 – و.سطيف 4

ن.مقرة 1 – ا.العاصمة 0

و.تلمسان 0 – ا.بسكرة 3

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- ش.بلوزداد 52ن (ناقص 4 مقابلات)

2- م.الجزائر 48ن

3- ش.الساورة 47ن (ناقص مقابلتَين)

4- ش.القبائل 47ن (ناقص مقابلة)

5- ن.البارادو 47ن (ناقص مقابلة)

6- ش.قسنطينة 44ن (ناقص مقابلة)

7- ج.الشلف 44ن

8- و.سطيف 40ن (ناقص 4 مقابلات)

9- ا.بسكرة 40ن (ناقص مقابلة)

10- ا.العاصمة 39ن (ناقص مقابلة)

11- ن.مقرة 37ن

12- م.وهران 33ن (ناقص مقابلة)

13- أ.الأربعاء 32ن (ناقص مقابلة)

14- ه.شلغوم العيد 31ن

15- أ.المدية 28ن

16- ن.حسين داي 22ن

17- س.غليزان 16ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 13ن