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رياضة

بلوزداد يتعرّف على مُنافسيه في رابطة الأبطال

علي بهلولي
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بلوزداد يتعرّف على مُنافسيه في رابطة الأبطال
ح.م

تعرّف فريق شباب بلوزداد، الجمعة، على مُنافسيه في دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد أن سحبت “الكاف” القرعة بِمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية.

وسيلعب شباب بلوزداد في فوج رابع، رفقة الأهلي المصري ويانغ أفريكانز التنزاني وميديما الغاني.

وكان الأهلي قد أحرز كأس الطبعة الماضية لِرابطة الأبطال، بينما نشّط يانغ أفريكانز نهائي كأس “الكاف” وخسره أمام اتحاد العاصمة.

وتُجرى الجولات الستّ ما بين الـ 24 من نوفمبر المقبل والـ 2 من مارس 2024، وبعدها يتأهّل رائد وصيف كلّ فوج للدور ربع النّهائي.

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