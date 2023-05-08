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رياضة

بلوزداد يتفق مع الكوكي على المغادرة نهاية الموسم

الشروق الرياضي
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بلوزداد يتفق مع الكوكي على المغادرة نهاية الموسم

قالت صحيفة “الصريح” التونسية إن إدارة نادي شباب بلوزداد توصلت إلى اتفاق جديد مع المدرب نبيل الكوكي، بعد فترة عدم استقرار على مستوى النتائج.

وينص الاتفاق علـــى رحيل الكوكي نهاية الموسم الحالي، مع تقاضيه مبلغ الشرط الجزائي، ولكن بشرط نجاحه في قيادة الفريق لحسم الثنائي المحلي (البطولة والكأس).

وكان شباب بلوزداد قد استعاد توازنه بعد فوزه الأخير على وفاق سطيف بهدف لصفر مما مكّنه من رفع رصيده في المركز الأول بـ48 نقطة بفارق 8 نقاط عن ملاحقه قسنطينة، بعد أن أقصي من رابطة الأبطال الإفريقية من ربع النهائي على يد صن داونز الجنوب افريقي.

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