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رياضة

بلوزداد يتقاسم رغيفه مع البارادو

علي بهلولي
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بلوزداد يتقاسم رغيفه مع البارادو
ح.م
لقطة من مباراة شباب بلوزداد ونادي البارادو.

اكتفى شباب بلوزداد في ساعة متأخّرة من سهرة الخميس بِنتيجة التعادل هدف لِمثله، أمام مُنافسه نادي البارادو.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة المتأخّرة، بِرسم الجولة الـ 17 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

ولُعبت هذه المواجهة الجوارية بِمدرّجات شاغرة، وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على فريق شباب بلوزداد. تحت إدارة حكم الساحة عبد العالي إبرير.

وبادر نادي البارادو إلى التسجيل في الدقيقة الـ 11، بِواسطة مدافع شباب بلوزداد شعيب كدّاد بِهدف ضدّ مرماه. وعادل أبناء “العقيبة” الكفّة بِهدف أمضاه المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة الـ 13.

وافتتح كدّاد العدّاد لكن بِطريقة معكوسة، بينما رفع وامبا غلّته إلى ثلاثة أهداف.

وخاض شباب بلوزداد ثماني مقابلات مُتتالية بِلا خسارة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية. وسجّل نادي البارادو سادس تعادل له في البطولة.

وبات شباب بلوزداد بعد هذا التعادل، يجمع 45 نقطة في الصّدارة، مُعمّقا الفارق بينه وبين الوصيف شباب قسنطينة إلى 8 نقاط. ويشغل نادي الباردو الرّتبة الـ 14 بِرصيد 21 نقطة.

وما زالت تنقص شباب بلوزداد ثلاث مقابلات متأخّرة، ويملك نادي البارادو في جعبته مواجهتَين متأخّرتَين، نظير لقاء واحد مُتأخّر لِشباب قسنطينة.

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