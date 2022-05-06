بلوزداد يتّجه نحو اللّقب وتلمسان تضع قدما في القسم الثاني

بلغت بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم مساء الجمعة جولتها الـ 29، التي شهدت إجراء ثلاث مقابلات.

وعزّز فريق شباب بلوزداد فرص احتفاظه بِلقب البطولة الوطنية، بعد تعادله خارج القواعد أمام شبيبة القبائل.

واستعاد اتحاد العاصمة نغمة الفوز بِتغلّبه على الزائر وداد تلمسان، بعد 9 مقابلات بِلا انتصار. فيما وضع منافسه قدما في القسم الثاني.

وأنعش أمل الأربعاء حظوظه في البقاء بِحظيرة النخبة، بعد الفوز بِميدانه على نادي البارادو، وعقب خوضه 3 لقاءات بِلا خسارة.

وتألّق مهاجم الأربعاء عمار عبد المالك أوكيل بِتسجيله ثلاثية، رافعا غلّته إلى 7 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وتُجرى باقي المقابلات هذا السبت، بينما تأجّلت مواجهة وفاق سطيف والضيف سريع غليزان إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال “النّسر الأسود” بِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش.القبائل 0 – ش.بلوزداد 0

ا.العاصمة 2 – و.تلمسان 0

أ.الأربعاء 3 – ن.البارادو 1

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ش.بلوزداد 53ن (ناقص 4 مقابلات)

2- م.الجزائر 48ن (ناقص مقابلة)

3- ش.القبائل 48ن (ناقص مقابلة)

4- ش.الساورة 47ن (ناقص 3 مقابلات)

5- ن.البارادو 47ن (ناقص مقابلة)

6- ش.قسنطينة 44ن (ناقص مقابلتَين)

7- ج.الشلف 44ن (ناقص مقابلة)

8- ا.العاصمة 42ن (ناقص مقابلة)

9- و.سطيف 40ن (ناقص 5 مقابلات)

10- ا.بسكرة 40ن (ناقص مقابلتَين)

11- ن.مقرة 37ن (ناقص مقابلة)

12- أ.الأربعاء 35ن (ناقص مقابلة)

13- م.وهران 33ن (ناقص مقابلتَين)

14- ه.شلغوم العيد 31ن (ناقص مقابلة)

15- أ.المدية 28ن (ناقص مقابلة)

16- ن.حسين داي 22ن (ناقص مقابلة)

17- س.غليزان 16ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 13ن (ناقص مقابلة)