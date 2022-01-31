بلوزداد يجلب لاعبا دوليا وآخر من ليستر سيتي

تعاقدت إدارة نادي شباب بلوزداد، الإثنين، مع لاعبَين جديدَين أحدهما دولي سابق والآخر مغترب.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من المهاجمَين كريم عريبي وعلي رغبة، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024، لِكليهما.

وكان كريم عريبي (27 سنة) ينشط في نادي نيم من القسم الثاني الفرنسي، وقد سبق له خوض مباراة “الخضر” وزيمبابوي في نوفمبر 2020، بِرسم تصفيات “كان” الكاميرون 2022. أمّا زميله علي رغبة (22 سنة)، فهو جزائري مغترب بِجمهورية أيرلندا، وقد سبق له تمثيل ألوان منتخب هذا البلد للفئات الصغرى (لم يلعب لِصنف الأكابر، ويُمكنه الإلتحاق بـ “محاربي الصحراء” لاحقا). وقبل قدومه إلى شباب بلوزداد، ومنذ عام 2019، ارتدى رغبة زيّ فئة أقلّ من 23 سنة لِنادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ويُعوّل فريق شباب بلوزداد على عريبي ورغبة، في رحلة الاحتفاظ بِلقب البطولة الوطنية، وأيضا دور المجموعات لِرابطة أبطال إفريقيا، حيث يلعب في فوج الترجي والنجم الساحلي التونسيَين وغالاكسي البوتسواني، انطلاقا من الـ 12 من فيفري المقبل.

وإذا كان علي رغبة يملك جودة التكوين في المدارس الكروية البريطانية، فإن كريم عريبي يحوز خبرة الملاعب الإفريقية، حيث سبق له التألّق تهديفا مع النجم الساحلي التونسي، في رابطة أبطال إفريقيا نسخة 2019-2020.