بلوزداد “يخطف” مركز الوصافة

بات شباب بلوزداد مساء الأحد، وصيفا في بطولة القسم الوطني الأول. بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 27.

وسجّل شباب بلوزداد فوزا عريضا وثمينا خارج القواعد أمام مولودية وهران، بينما تعادلت شبيبة الساورة بعيدا عن الديار أمام نصر حسين داي.

ويجمع شباب بلوزداد وشبيبة الساورة رصيدا واحدا مُرادفا لـ 50 نقطة، لكن الشباب يتفوّق استنادا إلى معيار فارق الأهداف (+28/ +26).

وإذا كان شباب قسنطينة قد حسّن كثيرا وضعيته في جدول الترتيب، واقترب من أعلى الهرم، ولم ينهزم في المباراة السادسة له على التوالي. فإن شبيبة سكيكدة تتّجه نحو توديع حظيرة النخبة، بعد أن مُنيت بِخامس خسارة لها على التوالي.

وتُجرى مباراة الرّائد وفاق سطيف والمضيف مولودية الجزائر مساء هذا الإثنين، بينما تُقام مواجهة شبيبة القبائل والزّائر وداد تلمسان في تاريخ لاحق، بِسبب انشغال “الكناري” بِمنافسة كأس “الكاف”.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

م.وهران 0 – ش.بلوزداد 3

ن.حسين داي 1 – شبيبة الساورة 1

ش.قسنطينة 4 – ش.سكيكدة 0

س.غليزان 2 – ا.العاصمة 4

ن.البارادو 1 – ن.مقرة 1

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- و.سطيف 56ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 50ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 50ن

4- م.وهران 47ن

5- ش.قسنطينة 43ن

6- م.الجزائر 42ن (ناقص مقابلة)

7- ا.العاصمة 42ن (ناقص مقابلة)

8- ش.القبائل 42ن (ناقص 3 مقابلات)

9- أ.المدية 41ن

10- ن.البارادو 35ن

11- ا.بسكرة 31ن

12- أ.عين مليلة 31ن

13- ن.مقرة 28ن

14- ج.الشلف 28ن

15- و.تلمسان 27ن (ناقص مقابلة)

16- ن.حسين داي 26ن

17- س.غليزان 26ن

18- ا.سيدي بلعباس 24ن

19- أ.البرج 20ن

20- ش.سكيكدة 17ن