بلوزداد “يخطف” مركز الوصافة
بات شباب بلوزداد مساء الأحد، وصيفا في بطولة القسم الوطني الأول. بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 27.
وسجّل شباب بلوزداد فوزا عريضا وثمينا خارج القواعد أمام مولودية وهران، بينما تعادلت شبيبة الساورة بعيدا عن الديار أمام نصر حسين داي.
ويجمع شباب بلوزداد وشبيبة الساورة رصيدا واحدا مُرادفا لـ 50 نقطة، لكن الشباب يتفوّق استنادا إلى معيار فارق الأهداف (+28/ +26).
وإذا كان شباب قسنطينة قد حسّن كثيرا وضعيته في جدول الترتيب، واقترب من أعلى الهرم، ولم ينهزم في المباراة السادسة له على التوالي. فإن شبيبة سكيكدة تتّجه نحو توديع حظيرة النخبة، بعد أن مُنيت بِخامس خسارة لها على التوالي.
وتُجرى مباراة الرّائد وفاق سطيف والمضيف مولودية الجزائر مساء هذا الإثنين، بينما تُقام مواجهة شبيبة القبائل والزّائر وداد تلمسان في تاريخ لاحق، بِسبب انشغال “الكناري” بِمنافسة كأس “الكاف”.
وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:
م.وهران 0 – ش.بلوزداد 3
ن.حسين داي 1 – شبيبة الساورة 1
ش.قسنطينة 4 – ش.سكيكدة 0
س.غليزان 2 – ا.العاصمة 4
ن.البارادو 1 – ن.مقرة 1
وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:
1- و.سطيف 56ن (ناقص مقابلة)
2- ش.بلوزداد 50ن (ناقص مقابلة)
3- ش.الساورة 50ن
4- م.وهران 47ن
5- ش.قسنطينة 43ن
6- م.الجزائر 42ن (ناقص مقابلة)
7- ا.العاصمة 42ن (ناقص مقابلة)
8- ش.القبائل 42ن (ناقص 3 مقابلات)
9- أ.المدية 41ن
10- ن.البارادو 35ن
11- ا.بسكرة 31ن
12- أ.عين مليلة 31ن
13- ن.مقرة 28ن
14- ج.الشلف 28ن
15- و.تلمسان 27ن (ناقص مقابلة)
16- ن.حسين داي 26ن
17- س.غليزان 26ن
18- ا.سيدي بلعباس 24ن
19- أ.البرج 20ن
20- ش.سكيكدة 17ن