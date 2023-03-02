بلوزداد يستعيد نغمة الانتصارات وشلغوم العيد في غرفة الإنعاش

عمّق الرّائد شباب بلوزداد الفارق بينه وبين المُطارد شباب قسنطينة، وأثخن جراح مُتذّيل الترتيب هلال شلغوم العيد.

وفاز شباب بلوزداد خارج القواعد بِهدف لِصفر على هلال شلغوم العيد، في مباراة مُتأخّرة عن الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “11 ديسمبر 1960” بِشلغوم العيد أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة زين العابدين دخان.

وسجّل هدف الشباب المدافع معاذ حداد في الدقيقة السادسة، مُفتتحا العدّاد في بطولة هذا الموسم.

واستعاد أبناء “العقيبة” نغمة الانتصارات، بعد خسارتَين مُتتاليتَين في رابطة أبطال إفريقيا. بينما مُني هلال شلغوم العيد بِالهزيمة رقم “16” في بطولة الموسم الجاري، وهو مُؤشّر سلبي يجعله في خانة أقرب أندية حظيرة النّخبة إلى بطولة القسم الثاني.

وبات شباب بلوزداد بعد هذا الفوز، يجمع 40 نقطة في الصّدارة، ويتموقع شباب قسنطينة ثانيا بِرصيد 31 نقطة، وتجمّد هلال شلغوم العيد في الرّتبة الـ 16 والأخيرة بِنُقطتَين.

وإذا كان هلال شلغوم العيد قد لعب كلّ مقابلات البطولة الوطنية وعددها 18 مباراة، فإن شباب بلوزداد تنقصه مواجهتان، نظير لقاء واحد لِشباب قسنطينة.

وتُجرى هذا الجمعة المُقابلتان المُتبقّيتان من عمر الجولة، بين: اتحاد العاصمة مع مُضيّفه فريق مولودية البيض، وجمعية الشلف خارج القواعد مع شبيبة القبائل.