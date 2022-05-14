بلوزداد يستعيد نغمة الانتصارات ويقترب من اللّقب

استعاد فريق شباب بلوزداد مساء السبت، نغمة الانتصارات. بعد خمسة لقاءات بِلا فوز في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

وتغلّب شباب بلوزداد على ضيفه فريق جمعية الشلف، بِرسم الجولة الـ 30 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. وتقدّم خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بِاللّقب.

وتبقى فرق نصر حسين داي وأولمبي المدية وأمل الأربعاء، مُرشّحة لِمرافقة ناديَي وداد تلمسان وسريع عليزان إلى القسم الثاني. مع الإشارة إلى النزول يشمل الفرق الأربعة الأخيرة.

وتألّق لاعبا مولودية وهران ياسين قنّينة وهلال شلغوم العيد إسحاق حراري، بِتسجيل كلّ واحد منهما ثنائية. فرفع الأوّل غلّته إلى 7 أهداف، نظير 6 أهداف للأخير.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش.بلوزداد 2 – ج.الشلف 1

ش.قسنطينة 0 – ا.بسكرة 0

أ.المدية 4 – أ.الأربعاء 3

س.غليزان 0 – م.وهران 2

و.تلمسان 1 – ه.شلغوم العيد 4

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- ش.بلوزداد 57ن (ناقص 3 مقابلات)

2- ش.القبائل 51ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 50ن (ناقص مقابلتَين)

4- ن.البارادو 50ن (ناقص مقابلة)

5- م.الجزائر 49ن (ناقص مقابلة)

6- ش.قسنطينة 45ن (ناقص مقابلة)

7- ج.الشلف 45ن

8- و.سطيف 43ن (ناقص 5 مقابلات)

9- ا.العاصمة 42ن (ناقص مقابلتَين)

10- ا.بسكرة 42ن (ناقص مقابلة)

11- م.وهران 37ن (ناقص مقابلة)

12- ه.شلغوم 37ن

13- ن.مقرة 37ن

14- أ.الأربعاء 36ن

15- أ.المدية 34ن

16- ن.حسين داي 22ن (ناقص مقابلة)

17- س.غليزان 16ن

18- و.تلمسان 13ن (ناقص مقابلة)

“الكناري” ثانيا

بات فريق شبيبة القبائل مساء الجمعة، وقد استرجع مركز الوصافة في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفازت شبيبة القبائل خارج القواعد بِهدف لِصفر على نجم مقرة، كما انتصر نادي البارادو بِالنتيجة ذاتها على الضيف فريق شبيبة الساورة. لِحساب الجولة الـ 30 من عمر منافسة حظيرة النّخبة.

وبات فريق “الكناري” يحوز 51 نقطة في الرّتبة الثانية، مُتخلّفا عن الرّائد شباب بلوزداد بِفارق 3 نقاط. ونزلت شبيبة الساورة إلى المركز الـ 3 بِمجموع 50 نقطة، مقابل صعود نادي البارادو إلى الرّتبة الـ 4 بِالرّصيد ذاته. وتجمّد نجم مقرة في المركز الـ 11 بِمجموع 37 نقطة.

وتتفوّق شبيبة الساورة على نادي البارادو استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+28/ +11)، وهو المعيار الأوّل الذي تلجأ إليه رابطة الكرة المحترفة، إذا تعادل فريقان من حيث رصيد النقاط.

وتنقص شباب بلوزداد 4 مقابلات متأخّرة، نظير مواجهتَين لِشبيبة الساورة، ولقاء واحد لِكلّ من شبيبة القبائل ونادي البارادو. بينما خاض نجم مقرة كلّ مواجهات البطولة وعددها 30 مباراة. فيما يُسدل الستار بعد تنظيم الجولة الـ 34.

وتُجرى هذا السبت 5 مقابلات أخرى من عمر الجولة، ويُقام اللقاء الأخير مساء الأحد المقبل.

وتأجّلت مباراة وفاق سطيف والضيف نصر حسين داي إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال فريق “النّسر الأسود” بِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.