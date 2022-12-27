بلوزداد يضع الريادة في المزاد.. الكناري يعاني وسقوط حر لشلغوم

مرحلة الذهاب تكشف تألق أندية وتأزّم وضعية فرق أخرى

كشفت مخلّفات مرحلة الذهاب صحة نوايا عدة أندية تطمح إلى قول كلمتها في بطولة هذا الموسم، وفي مقدمة ذلك البطل الشتوي شباب بلوزداد الذي وضع مقعد الريادة في المزاد متقدما ملاحقه المباشر شباب قسنطينة بـ 5 نقاط مع مقابلة متأخرة..

وسط تنافس من عدة أندية مثل مولودية الجزائر وشبيبة الساورة ووفاق سطيف والصاعد الجديد اتحاد خنشلة، في الوقت الذي يعرف أسفل الترتيب سقوطا حرا لهلال شلغوم العيد ومعاناة بالجملة لشبيبة القبائل التي لا تزال قابعة في المرتبة ما قبل الأخيرة.

أثبت شباب بلوزداد مجددا قدرته على العزف المنفرد في حظيرة الكبار، حيث فرض منطقه خلال النصف الأول من بطولة هذا الموسم، بعد حفاظه على مقعد الريادة، ما أهله بنيل اللقب الشتوي الذي يحمل رمزية مهمة، ويعكس طموح أبناء العقيبة في الدفاع عن لقب البطولة الذي بحوزته، وبالمرة إثراء خزينته بألقاب جديدة خلال هذا الموسم تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي ورغم تعرضه لانتقادات حادة مؤخرا، إلا أنه اتصف بالبراغماتية اللازمة مادام انه حقق الهدف المنشود بالحفاظ على صدارة البطولة خلال المرحلة الأولى، وهو الذي يراهن على صعيدي البطولة والكأس، وهذا رغم المنافسة المتباينة من عدة أندية على المراتب الأولى، وفي مقدمة ذلك الملاحق المباشر شباب قسنطينة الذي حقق لحد الآن مسيرة ايجابية تحت قيادة المدرب خير الدين ماضوي، متجاوزا بذلك المتاعب الإدارية والتنظيمية التي واجهها أبناء سيرتا في بداية الموسم، كما يراقب مولودية الجزائر السباق عن قرب من بوابة المرتبة الثالثة، شأنه في ذلك شأن شبيبة الساورة التي أكدت أن لها تقاليد مهمة في اللعب على الأدوار الأولى، مع تسجيل مفاجأة هامة من طرف الصاعد الجديد اتحاد خنشلة الذي يتواجد في المرتبة السادسة برصيد 23 نقطة مناصفة مع وفاق سطيف، ويبدو أن حنكة المدرب نبيل نغيز مكنة ممثل الأوراس في رفع الرأس رغم نقص الإمكانات والمتاعب الكبيرة التي واجهها رفقاء سامر في بداية الموسم. يحدث هذا في الوقت الذي ضيعت عدة أندية عريقة فرصة البرهنة والتقدم نحو الأمام، مكتفية بالتواجد في منتصف الترتيب رغم اتسامها بالشعبية وتوفرها على إمكانات مادية محترمة، على غرار اتحاد الجزائر الذي استقال مدربه بوعلام شارف في آخر جولة من مرحلة الذهاب، وكذلك مولودية وهران التي واجهت متاعب بالجملة هذا الموسم، ولو أنها تنفست تدريجيا بعد الفوز الأخير أمام اتحاد بسكرة.

من جانب آخر، فقد عرفت بعض الأندية المعروفة بضعف إمكاناتها المادية كيف تتفاوض مع تحديات البطولة، من ذلك نجم مقرة الذي استعاد توازنه بصفة تدريجية، ما مكنه من إنهاء مرحلة الذهاب في المرتبة التاسعة بـ 20 نقطة، وكذلك الصاعد الجدي مولودية البيض الذي يحاول التكيف مع متطلبات حظيرة الكبار، وأصبح في رصيده 19 نقطة مناصفة مع أمل الأربعاء، فيما تعاني أندية أخرى رغم خبرتها في هذا المستوى، على غرار اتحاد بسكرة وجمعية الشلف ونادي بارادو التي هي في منطقة الخطر، لكن الأكثر معاناة هو شبيبة القبائل الذي يواجه مستقبلا غامضا وهو الذي يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة بسبب مشاكل مالية وتنظيمية معقدة أثرت على سمعته وماضيه الكروي الثري بالألقاب والملاحم الجميلة، فيما يبدو أن هلال شلغوم العيد قد استسلم قبل الأوان في ظل سقوطه الحر الذي جعله عرضة للهزائم المتتالية بميدانه وخارج القواعد، ما جعل رصيده يتشكل من نقطة يتيمة منذ بداية الموسم.

ومعلوم أن أندية القسم الأول بقيت وفية لمنطقة إقالة واستقالة المدربين، ما حال دون تكريس منطق الاستقرار الفني، حيث إن أغلب الأندية غيرت أطقمها مرتين أو ثلاثا، آخرها انسحاب بوعلام شارف من اتحاد الجزائر وقبل ذلك بأسبوع عرف اتحاد بسكرة استقالة يوسف بوزيدي تاركا مكانه لمساعده بوطاجين، فيما الأندية المحتفظة بمدربيها منذ بداية الموسم يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة، والكلام ينطبق على الرائد شباب بلوزداد (نبيل الكوكي) والملاحق المباشر شباب قسنطينة (خير الدين ماضوي)، إضافة إلى اتحاد خنشلة الذي يقوده نبيل نغيز.