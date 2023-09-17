بلوزداد يضع قدما في دور المجموعات

لاعبو شباب بلوزداد في فترة تحمية العضلات قبيل انطلاق المباراة.

وضع فريق شباب بلوزداد مساء الأحد، قدما في دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز الشباب بِنتيجة (1-3) على المُضيّف نادي بو رينجرز من سيراليون.

ولُعبت هذه المباراة بِسيراليون، لِحساب ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة الأبطال الإفريقية. تحت إدارة تحكيم من نيجيريا.

وسجّل ثلاثية شباب بلوزداد كلّ من المهاجمَين: عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 42، وأسامة درفلو في الدقيقتَين الـ 47 والـ 78.

واهتزّت شباك الحارس ألكسيس قندوز حامي عرين الشباب بِهدف سيراليوني، في الدقيقة الـ 12. عِلما أن زميله رايس وهاب مبولحي كان احتياطيا.

وتُجرى مباراة العودة بِالجزائر في الـ 30 من سبتمبر الحالي، وقبلها يكون فريق الأحمر والأبيض قد عبّد الطريق نحو دور المجموعات.