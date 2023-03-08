بلوزداد يعود إلى ملعب “5 جويلية”

يعود فريق شباب بلوزداد إلى ملعب “5 جويلية 1962″، لمّا يُواجه الزّائر نادي الزمالك المصري.

وتُجرى هذه المباراة سهرة الـ 17 من مارس الحالي، ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقالت إدارة نادي الأحمر والأبيض مساء الأربعاء إن هيئتها هي مَن طلبت العودة إلى ملعب “5 جويلية 1962″، بعدما كانت مواجهة الزمالك مُبرمجة بِميدان “19 ماي 1956” بِعنابة، دون تفسير القرار.

وكان شباب بلوزداد قد لعب مباراة الجولة الثانية أمام الضيف الترجي التونسي بِالملعب العاصمي، قبل أن يتحوّل إلى ميدان عنابة لمّا تقابل مع المريخ السوداني في الجولة الرّابعة.