بلوزداد يغتنم الفرصة.. ونهائي كأس الرابطة لغز محيّر

أعلن فريق شباب بلوزداد نفسه أول المشاركين في رابطة أبطال إفريقيا، لنسخة الموسم المقبل، وهذا عقب فوزه في اللقاء المتأخر على شبيبة القبائل بهدفين لهدف واحد.

وعمّق شباب بلوزداد الفارق إلى 7 نقاط كاملة عن ملاحقيه وفاق سطيف وشبيبة الساورة، ليضمن بذلك بقاءه في الريادة، إلى غاية 10 أوت المقبل، تاريخ إرسال قائمة الفرق الأربعة المشاركة في المنافستين الإفريقيتين، رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسيشتد التنافس على التأشيرة الثانية للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، بين شبيبة الساورة ووفاق سطيف في الجولة 35 المقررة في 9 أوت المقبل، حيث يملك الوفاق والساورة في رصيدهما 62 نقطة.

واستغل فريق شباب بلوزداد، فترة تراجع الرائد السابق وفاق سطيف، في الجولات الأخيرة، ليتمكن من انتزاع الصدارة، وتعميق الفارق بعدها، وكانت المباراة المتأخرة بين بلوزداد وشبيبة القبائل، هامة جدا لأبناء العقيبة، لضمان المشاركة في رابطة الأبطال من جهة،ومن جهة أخرى وضع خطوة عملاقة نحو الحفاظ على اللقب، قبل 4 جولات عن إسدال الستار على بطولة هذا الموسم.

من جهته فريق شبيبة القبائل، وبعد الهزيمة في اللقاء المتأخر، واستحالة نيل مكانة مع ثلاثي المقدمة، رغم امتلاكه 3 لقاءات متأخرة، يبقى رهانه الوحيد على التتويج بكأس الرابطة أمام نجم مقرة للمشاركة في منافسة كأس “الكاف”.

وأكد الناطق الرسمي للنادي القبائلي ميلود عيبود، وكذا المدرب دنيس لافان، أن الشبيبة سترمي بكل ثقلها في نهائي كأس الرابطة، بعدما أصبح من الصعب، نيل بطاقة المشاركة الإفريقية عبر لقاءات البطولة.

ويبقى اللغز المحيّر لحد الآن متمثل في تاريخ نهائي كأس الرابطة، في ظل تأجيله في أكثر من مناسبة، لتبقى الفترة الممكنة لبرمجته منطقيا قبل تاريخ10 أوت، أي قبل إرسال قائمة الأندية الأربعة المشاركة في المنافسة الإفريقية، والتي يكون المتوّج بكأس الرابطة واحدا منها.

وبالنظر إلى برمجة لقاءين متأخرين لشبيبة القبائل في 3 أوت و7 أوت أمام إتحاد العاصمة ووداد تلمسان، وبرمجة الجولة 35 يوم 9 أوت المقبل، لم تبق تواريخ في العشرة أيام المقبلة لبرمجة نهائي كأس الرابطة، إلا في حال تأجيل إحدى المباريات المذكورة، بعد التحصل على موافقة السلطات حول تاريخ إجراء النهائي المرتقب.