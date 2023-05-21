بلوزداد يفصح عن نواياه في حصد الثنائية

أكمل فريق شباب بلوزداد مساء الأحد أضلاع المُرّبع الذّهبي، لِمنافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفاز شباب بلوزداد بِنتيجة ثقيلة (3-0) على فريق جمعية الخروب الذي ينتمي إلى القسم الثاني، في مباراة تندرج ضمن إطار ربع نهائي كأس الجمهورية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة يوسف الطيّب بودربال.

وأمضى أهدف الشباب كلّ من: إسحاق بوصوف وعلي رغبة وميلود ربيعي، في الدقائق الـ 34 والـ 63 والـ 71، على التوالي.

وكان شباب بلوزداد صاحب آخر كأس لُعبت في موسم 2018-2019، ذلك أن “الفاف” جمّدت النّسخة الموالية في ربع النّهائي، وألغت طبعتَي 2020-2021 و2021-2022، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا” وأيضا كثافة المنافسات.

ويطمح فريق “أبناء العقيبة” إلى نيل الثنائية هذا الموسم: لقب البطولة الوطنية وكأس الجمهورية. مثلما كان الشّأن في أعوام 1966 و1969 و1970.

وفي تاريخ سابق، شهدت محطّة نصف النّهائي تأهّل أندية شبيبة الساورة وجمعية الشلف ونجم مقرة.

وتُسحب قرعة الدور نصف النّهائي لِمسابقة كأس الجزائر سهرة هذا الإثنين.