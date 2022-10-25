بلوزداد يفلت من كمين الوفاق وخنشلة تتقدّم بِلا تعثّر

أفلت بطل النسخ الثلاث الأخيرة شباب بلوزداد من فخّ أوّل هزيمة، فيما استمرّ اتحاد خنشلة في تقديم العروض الفنية الإيجابية.

ولُعبت مساء الثلاثاء أربع مقابلات متأخّرة، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وبعد أن كان وفاق سطيف مُتقدّما في النتيجة عند الدقيقة الـ 53، عادل الزّائر شباب بلوزداد الكفّة في الأنفاس الأخيرة لِهذه المباراة (د 88).

وبعد أن حجز مقعد الوصيف، ما زال شباب بلوزداد الفريق الوحيد الذي لم يتجرّع مرارة الخسارة، في بطولة الموسم الحالي.

وجلب اتحاد خنشلة نقطة ثمينة من تيزي وزو حينما واجه شبيبة القبائل، وارتقى إلى أعلى جدول الترتيب. عِلما أن الصّاعد الجديد إلى حظيرة النّخبة لم ينهزم في المقابلات الستّ الأخيرة.

وانتهت المقابلتان الأُخريان بِانتصارَين لِاتحاد العاصمة وجمعية الشلف، أمام الضيفَين نادي البارادو وشبيبة الساورة، على التوالي.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

و.سطيف 1 – ش.بلوزداد 1

ا.العاصمة 2 – ن.البارادو 1

ش.القبائل 0 – ا.خنشلة 0

ج.الشلف 2 – ش.الساورة 1

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.قسنطينة 17ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 16ن (ناقص 3 مقابلات)

3- ا.العاصمة 16ن (ناقص مقابلتَين)

4- ا.خنشلة 16ن

5- ج.الشلف 13ن

6- أ.الأربعاء 12ن (ناقص مقابلة)

7- و.سطيف 12ن (ناقص مقابلة)

8- م.الجزائر 11ن (ناقص مقابلتَين)

9- م.البيّض 11ن

10- ا.بسكرة 10ن (ناقص مقابلة)

11- ن.مقرة 9ن

12- م.وهران 9ن (ناقص مقابلة)

13- ن.البارادو 8ن (ناقص مقابلة)

14- ش.الساورة 8ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 5ن (ناقص مقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن

ثلاثة هدّافين

يتصدّر ثلاثة لاعبين لائحة هدّافي بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، بعد مرور تسع جولات.

ويتعلّق الأمر هنا بِثلاثة مهاجمين، أحدهم ينتمي إلى فريق حديث العهد بِحظيرة النّخبة، وهم: سفيان بيازيد من اتحاد خنشلة، وعادل عمّار بلقاسم بوزيدة من نادي البارادو، وكريم عريبي من شباب بلوزداد. الذين سجّل كلّ واحد منهم أربعة أهداف.

وأمضى عريبي نصف الحصيلة من ركلة جزاء، فيما كانت كلّ أهداف بيازيد وبلقاسم بوزيدة لا علاقة لها بِهذه المخالفة التي تُنفّذ داخل منطقة العمليات.

ويرتبط بيازيد (26 سنة) مع اتحاد خنشلة بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024، مثلما هو الشأن لِعريبي (28 سنة) مع شباب بلوزداد، نظير الفصل ذاته من عام 2025 لِبلقاسم بوزيدة (20 سنة) مع نادي البارادو.

وتنقص عريبي وفريقه بلوزداد 4 مقابلات متأخّرة، نظير مواجهتَين لِبلقاسم بوزيدة ونادي الباردو، ولقاء واحد لِبيازيد وفريقه اتحاد خنشلة.

ويُفترض أن لاعبي البطولة الوطنية يستعرضون كلّ مهاراتهم هذا الموسم، لِحجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني المحلّي، وخوض منافسة “الشان” المُبرمجة بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري المقبلَين.

وكانت منافسة البطولة الوطنية للموسم الماضي، قد عرفت تتويج سامي فريوي مهاجم مولودية الجزائر بِلقب الهدّاف، بعد أن زار الشباك 17 مرّة. وهو لاعب يرتدي حاليا زيّ نادي الخالدية البحريني.