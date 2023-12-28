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رياضة

بلوزداد يقترب من منصّة فرق الطليعة

الشروق الرياضي
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بلوزداد يقترب من منصّة فرق الطليعة
ح.م

ارتقى شباب بلوزداد إلى أعلى جدول الترتيب مساء الخميس، بعد فوزه على الضّيف شباب قسنطينة بِنتيجة هدفَين لِهدف.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة الوطنية. تحت إدارة حكم الساحة لحلو بن ابراهم.

وسجّل ثنائية بلوزداد المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقتَين الـ 16 والـ 66، رافعا غلّته إلى 4 توقيعات.

وأمضى توقيع فريق “السنافر” المهاجم أحمد خالدي في الدقيقة الـ 77، مُفتتحا العدّاد.

وبات كلا الفريقَين يحوزان رصيد 16 نقطة في المركز الـ 3، لكن شباب قسنطينة يتفوّق استنادا إلى مقياس أحسن هجوم (14/ 12)، بعد تعادلهما في معيار فارق الأهداف (+5 لِكليهما).

وتنقص شباب قسنطينة مباراة متأخّرة، نظير ثلاثة لقاءات متأخّرة لِشباب بلوزداد.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة هذا الجمعة، بينما تأجّلت مباراة شبيبة القبائل والزّائر فريق مولودية البيّض إلى تاريخ الـ 16 من جانفي المقبل.

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