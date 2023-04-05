بلوزداد يكشف عن نواياه في حصد رابع لقب على التّوالي

لُعبت سهرة الأربعاء مقابلتان من عمر الجولة الـ 21، لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز شباب بلوزداد بِثنائية نظيفة على الزّائر فريق شبيبة الساورة، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم الساحة الدولي مصطفى غربال.

وسجّل ثنائية الشباب كلّ من: المهاجم النيجيري أنايو إيوالا في الدقيقة الـ 38، والمدافع أيمن بوقرة في الدقيقة الـ 85. فرفع إيوالا غلّته إلى 4 أهداف، نظير النّصف لِبوقرة.

وبعد إجرائه 17 مباراة في البطولة، ما زال شباب بلوزداد الفريق الوحيد الذي لم يسقط بعد في فخّ الخسارة. بينما عجزت شبيبة الساورة عن تذوّق حلاوة الفوز في المقابلة الخامسة لها تواليا، بِرسم البطولة وكأس العرب للأندية.

وعمّق أبناء “العقيبة” الفارق في الرّيادة بينهم وبين الوصيف شباب قسنطينة إلى 7 نقاط، حيث يحوز الأوّل 43 نقطة، مقابل 36 نقطة للأخير. وتشغل شبيبة الساورة الرّتبة الـ 7 بِرصيد 29 نقطة.

ويتّجه شباب بلوزداد نحو حصد لقب البطولة الوطنية الرّابع له على التوالي.

وانتصر فريق شبيبة القبائل بِهدف لِصفر على الضّيف هلال شلغوم العيد، في مباراة احتضن فعّالياتها ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو، تحت إدارة حكم الساحة فضيل أوكيل.

وأمضى هدف الشبيبة المهاجم كسيلة بوعالية في الدقيقة الـ 71، وهو ثاني توقيع له في بطولة الموسم الحالي.

وحصد “الكناري” أوّل انتصار له في العام الحالي خاص بِالبطولة الوطنية، حيث يُشير تاريخ الـ 7 من ديسمبر الماضي إلى آخر فوز له، وكان بِرّباعية نظيفة أمام الزّائر أمل الأربعاء. بينما بات مسؤولو هلال شلغوم العيد مُقتنعين بِأن فريقهم سيُغادر حظيرة النّخبة، لِانفراده بِحالة سلبية مُرادفة لِعدم حصده أيّ فوز في 21 مباراة.

وتتموقع شببة القبائل في المركز الـ 14 بِرصيد 17 نقطة، ويتذّيل هلال شلغوم العيد اللائحة في الرّتبة الـ 20 بِنُقطتَين.

ولعب هلال شلغوم العيد كلّ مقابلات البطولة وعددها 21 مواجهة، وخاضت شبيبة الساورة وشباب قسنطينة 20 مباراة، وتحوز شبيبة القبائل 18 لقاءً في الرّصيد، ولعب شباب بلوزداد 17 مقابلة.

وبقيت مباراة واحدة فقط من عمر هذه الجولة، تجمع بين اتحاد العاصمة والضّيف فريق مولودية وهران، وتأجّلت إلى تاريخ لم يُضبط بعد.