بلوزداد يلتحق بِسطيف في ربع النهائي الإفريقي

التحق شباب بلوزداد سهرة السبت بِوفاق سطيف، لمّا نال بِدوره بطاقة المشاركة في الدور ربع النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز شباب بلوزداد بِثنائية نظيفة على الزائر النجم الساحلي التونسي، بِرسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم مغربي.

وسجّل ثنائية شباب بلوزداد كلّ من: المدافع سفيان بوشار في الدقيقة الـ 3، والمهاجم محمد إسلام بلخير في الدقيقة الـ 18.

وشارك ثلاثة لاعبين جزائريين أساسيين في صفوف النجم الساحلي التونسي، وهم: المدافعان حسين بن عيادة ويوسف العوافي والمهاجم زين الدين بوتمان، بينما دخل مواطنهما متوسط الميدان إلياس بن يوسف إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 79.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثالث ذاته لُعب مساء السبت، فاز الترجي التونسي بعيدا عن الدّيار بِثلاثية نظيفة، على نادي جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا.

وخاض الثلاثي الجزائريون عبد القادر بدران وإلياس شتي ومحمد الأمين توغاي، كامل أطوار مواجهة جوانينغ غالاكسي البوتسواني، بِزيّ فريقهم الترجي التونسي.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- الترجي التونسي 11ن

2- شباب بلوزداد 11ن

3- النجم الساحلي 3ن

4- جوانينغ غالاكسي 1ن

وهكذا تأهّل شباب بلوزداد والترجي التونسي لِربع نهائي المنافسة الإفريقية الأولى للأندية، بينما أُقصي النجم الساحلي وجوانينغ غالاكسي.

وكان فريق وفاق سطيف قد نال التأشيرة نفسها، سهرة الجمعة.

وخلال الجولة السادسة والأخيرة بِتاريخ الفاتح أو الثاني من أفريل المقبل، يلعب رجال المدرب ماركوس باكيتا خارج القواعد مع نظرائهم من المضيف الترجي التونسي. ويتبارى النجم الساحلي مع الزائر جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا.