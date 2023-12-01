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رياضة

بلوزداد ينهزم في الوقت بدل الضّائع

علي بهلولي
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بلوزداد ينهزم في الوقت بدل الضّائع
ح.م
شباب بلوزداد كان بِإمكانه جلب نقطة التعادل، على الأقلّ.

انهزم فريق شباب بلوزداد مساء الجمعة، في الوقت بدل الضّائع لِمباراة أجراها بِغانا.

وخسر الشاب بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف نادي ميديما الغاني، في مقابلة تندرج ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية. وأدارها طاقم تحكيم من غامبيا.

وبادر شباب بلوزداد إلى التسجيل في الدقيقة الـ 39، بِواسطة متوسّط الميدان عبد الرؤوف بن غيث، ومن ركلة جزاء.

وتلقّت شباك الحارس ألكسيس قندوز حامي عرين الشباب هدفَين من نادي ميديما الغاني، في الدقيقة الـ 45 والوقت بدل الضّائع (90+4).

وعن الفوج ذاته، يتبارى فريق الأهلي المصري مع المُضيّف نادي يانغ أفريكانز التنزاني هذا السبت.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- الأهلي المصري (ناقص مباراة)

2- شباب بلوزداد

3- ميديما الغاني

4- يانغ أفريكانز التنزاني (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة بِتاريخ الـ 8 من ديسمبر الحالي، يلعب رجال المدرب ماركوس باكيتا خارج القواعد مع الأهلي المصري. ويُواجه نادي ميديما الغاني بِميدانه فريق يانغ أفريكانز التنزاني.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

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