بلوزداد يُصارح مُنافسيه بِرغبته في الاحتفاظ بِاللّقب

خطا فريق شباب بلوزداد مساء الثلاثاء، خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بِلقب بطولة القسم الوطني الأوّل. قبل خمس جولات عن إسدال الستار.

وفاز الرّائد شباب بلوزداد على الضيف أهلي البرج، في إطار الجولة الـ 33 من عمر البطولة الوطنية. بينما تعادل الوصيف وفاق سطيف أمام المضيف فريق جمعية الشلف.

وعمّق الشباب الفارق بينه وبين الوفاق إلى 4 نقاط، مع استفادة بلوزداد من مباراة متأخّرة.

وانتهى “كلاسيكو” البطولة الوطنية بين شبيبة القبائل والضيف فريق مولودية الجزائر، لِمصلحة “الكناري”.

وسُجّلت 9 أهداف في مباراة البارادو والضيف فريق مولودية وهران، وهي أكبر حصيلة، بعدما كان الرّقم السّابق يتعلّق بِفوز وفاق سطيف على الضيف اتحاد سيدي بلعباس بـ (8-0)، في إطار الجولة الـ 22.

وتألّق اللاعب مروان زروقي مهاجم نادي البارادو، بِتسجيله ثلاثية في مرمى مولودية وهران. وهي أوّل أهدافه في بطولة الموسم الحالي.

ومازال بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة يتصدّر لائحة الهدّافين بِرصيد 18 توقيعا، يليه في المركز الثاني كلّ من: محمد الأمين عمورة لاعب الخط الأمامي لِوفاق سطيف، وأمير سعيود متوسط ميدان هجوم شباب بلوزداد، بِمجموع 15 هدفا لِكليهما.

وطُرد 3 لاعبين بِالبطاقة الحمراء، ينتميان إلى وفاق سطيف (1) واتحاد بسكرة (2).

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.بلوزداد 1 – أ.البرح 0

ج.الشلف 1 – و.سطيف 1

ا.بسكرة 1 – ش.الساورة 2

ن.مقرة 2 – ا.العاصمة 1

ن.البارادو 5 – م.وهران 4

ش.القبائل 2 – م.الجزائر 1

ش.قسنطينة 2 – أ.المدية 0

س.غليزان 0 – ن.حسين داي 0

و.تلمسان 2 – أ.عين مليلة 1

ش.سكيكدة 0 – ا.سيدي بلعباس 3

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 66ن (ناقص مقابلة)

2- و.سطيف 62ن

3- ش.الساورة 62ن

4- ا.العاصمة 56ن (ناقص مقابلة)

5- م.وهران 54ن

6- م.الجزائر 53ن

7- ش.القبائل 52ن (ناقص 4 مقابلات)

8- ش.قسنطينة 51ن

9- ن.البارادو 50ن

10- أ.المدية 48ن

11- س.غليزان 42ن

12- ا.بسكرة 40ن

13- ن.مقرة 40ن

14- أ.عين مليلة 40ن

15- و.تلمسان 39ن (ناقص مقابلة)

16- ج.الشلف 38ن

17- ن.حسين داي 37ن

18- ا.سيدي بلعباس 33ن

19- أ.البرج 21ن

20- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلة)