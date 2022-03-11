بلوزداد يُعبّد طريقه لِربع النهائي الإفريقي

خطا فريق شباب بلوزداد سهرة الجمعة، خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز شباب بلوزداد بِنتيجة (4-1) على الضيف نادي جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا، ضمن إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من السودان.

وسجّل أهداف مُمثّل الكرة الجزائرية، كلّ من: المهاجمَين محمد إسلام بكير من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 25، وكريم عريبي في الدقيقة الـ 41، ومتوسط الميدان حسام سالمي في الدقيقة الـ 70، والبديل لاعب الخط الأمامي خير الدين الدين مرزوقي في الوقت بدل الضائع (90+1). في حين أمضى توقيع نادي جوانينغ غالاكسي المهاجم ثابانغ سيسينيي، في الدقيقة الـ 49.

وأهدر عريبي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 19، فيما طرد الحكم اللاعب موجي سيشل مدافع فريق جوانينغ غالاكسي، في الدقيقة الـ 23.

وعن الفوج الثالث ذاته، يتبارى النجم الساحلي التونسي مع جاره الترجي الرياضي، بعد ظهيرة هذا السبت.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب وفقا للصّيغة التالية:

1- شباب بلوزداد 8ن

2- الترجي التونسي 5ن

3- النجم الساحلي التونسي 3ن

4- جوانينغ غالاكسي البوتسواني 1ن

وفي الجولة الخامسة بِتاريخ الـ 19 من مارس الحالي، يُواجه رجال المدرب ماركوس باكيتا بِالجزائر نظراءهم من الزائر فريق النجم الساحلي التونسي. ويتبارى فريق جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا مع ضيفه نادي الترجي الرياضي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.