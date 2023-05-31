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رياضة

بلوزداد يُعزّز صدارته والبارادو يلعب بِالنّار

علي بهلولي
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بلوزداد يُعزّز صدارته والبارادو يلعب بِالنّار
ح.م
لقطة من مباراة شباب بلوزداد (بِاللّباس الأحمر) والمُضيّف نجم مقرة.

رفع الرّائد شباب بلوزداد مساء الثلاثاء فرص الاحتفاظ بِلقب البطولة الوطنية، فيما ورّط نادي البارادو نفسه، وقد يُرافق لاحقا هلال شلغوم العيد إلى القسم الثاني.

واكتفى شباب بلوزداد بِنتيجة التعادل مع المُضيّف نجم مقرة، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وبات الشباب يجمع 51 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف شباب قسنطينة بِفارق 8 نقاط، لكن “السّنافر” تنقصهم مباراة متأخّرة. بينما ازدادت متاعب نجم مقرة، بعد إقصائه في الكأس أمام المُنافس العاصمي ذاته، وتسجيل تعادل يُهدّده بِالنزول إلى الدرجة الثانية.

وفي أسفل جدول الترتيب، انهزم نادي البارادو بِمعقله أمام فريق مولودية البيّض. فتجمّد في الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِمجموع 25 نقطة، مُتخلّفا عن صاحب المركز الـ 14 نادَيي شبيبة القبائل ونجم مقرة بِفارق نُقطتَين. مع استفادة “الكناري” من مباراة متأخّرة.

ولعب أمل الأربعاء بِالنّار هو الآخر، ومُني بِهزيمة ثقيلة داخل القواعد أمام جمعية الشلف، قد يدفع ثمنها غاليا في قادم الجولات، إن لم ينتفض ويبتعد عن دائرة الهبوط.

وتُجرى ثلاث مقابلات أُخرى من هذه الجولة مساء الأربعاء.

وكانت هذه الجولة قد عرفت، فوز مولودية الجزائر بِهدف لِصفر على الزّائر اتحاد خنشلة، مساء الثلاثاء. بينما تأجّل لقاء شبيبة الساورة والضّيف اتحاد العاصمة إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال فريق “سوسطارة” بِنهائي كأس “الكاف”.

النتائج المُؤقّتة:

ن.مقرة 0 – ش.بلوزداد 0

ن.البارادو 0 – م.البيّض 1

أ.الأربعاء 0 – ج.الشلف 3

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