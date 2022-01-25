بلوزداد يُعمّق الفارق في الصدارة والساورة تتعثّر

أُقيمت مساء الثلاثاء ثماني مقابلات، بِرسم الجولة الـ 15 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وعمّق الرّائد شاب بلوزداد الفارق بينه وبين المطارد فريق شبيبة الساورة إلى فارق خمس خطوات، بعد فوز الأوّل على الضيف سريع غليزان، وتعادل الأخير بِميدانه مع وفاق سطيف.

وفي أسفل جدول الترتيب، مُني وداد تلمسان بِرابع خسارة له على التوالي، وهو الفريق الذي لم يتذوّق حلاوة الفوز منذ الجولة الأولى.

وتألّق 4 لاعبين بِتسجيل كلّ واحد منهم ثنائية، وهم: عبد الفتاح بلقاسمي من اتحاد العاصمة، وعمار أوكيل من أمل الأربعاء، ومصطفى عليلي رفقة ياسين عليان من جمعية الشلف.

وأضاف مهاجم اتحاد بسكرة هشام مختار هدفا إلى رصيده، وثبّت نفسه متصدّرا للائحة الهدّافين بِمجموع 9 توقيعات. متقدّما بِفارق هدف عن زميله بلال حميدي من شبيبة الساورة، الذي تمكّن بِدوره من هزّ الشباك في هذه الجولة.

وتأجّلت مباراة “الكلاسيكو” بين شبيبة القبائل والضيف فريق مولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال “الكناري” بِمنافسة كأس “الكاف”.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش.بلوزداد 2 – س.غليزان 0

ش.الساورة 1 – و.سطيف 1

ا.بسكرة 2 – أ.المدية 1

ه.شلغوم العيد 1 – ش.قسنطينة 1

ا.العاصمة 2 – ن.البارادو 1

أ.الأربعاء 3 – ن.حسين داي 1

م.وهران 2 – ن.مقرة 1

ج.الشلف 4 – و.تلمسان 0

وتشكّلت لائحة الترتيب كالآتي:

1- ش.بلوزداد 33ن

2- ش.الساورة 28ن

3- م.الجزائر 27ن

4- و.سطيف 27ن

5- ا.بسكرة 25ن

6- ش.قسنطينة 25ن (ناقص مقابلة)

7- ش.القبائل 24ن (ناقص مقابلتَين)

8- ن.البارادو 24ن (ناقص مقابلتَين)

9- ا.العاصمة 23ن (ناقص مقابلة)

10- أ.الأربعاء 17ن

10- م.وهران 15ن

12- ج.الشلف 14ن

13- ن.حسين داي 14

14- أ.المدية 14ن

15- ه.شلغوم 13ن

16- ن.مقرة 13ن

17- س.غليزان 13ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 6ن