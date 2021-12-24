بلوزداد يُعمّق الفارق في الصّدارة

عمّق الرّائد فريق شباب بلوزداد مساء الجمعة، الفارق بينه وبين وصيف بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم اتحاد بسكرة. بعد إجراء مقابلات الجولة التاسعة.

جاء ذلك بعد أن أطاح شباب بلوزداد بِمنافسه اتحاد بسكرة، وفاز عليه بِمعقله. فبات الشباب يتقدّم عن الاتحاد بِفارق أربع نقاط.

وحسمت مولودية الجزائر القمّة الجوارية أمام نصر حسين داي، بِانتصار ثقيل وثمين.

وحصد الصّاعد الجديد هلال شلغوم العيد أوّل انتصار له في البطولة، بعد تفوّقه بِميدانه على جمعية الشلف.

وفي أسفل جدول الترتيب، أغرقت شبيبة الساورة نجم مقرة في الوحل، وألحقت به سابع خسارة في الموسم.

وتألّق اللاعب ماسينيسا نزلة مهاجم شبيبة القبائل، بِتسجيله ثنائية في مرمى الضيف سريع غليزان. لِيفتتح عدّاد التوقيعات في بطولة 2021-2022.

ويتزعّم لائحة الهدّافين مهاجم اتحاد بسكرة هشام مختار بِرصيد 6 أهداف، مُتقدّما عن المطارد ولاعب الخط الأمامي لِنادي البارادو أحمد النذير بن بوعلي، بِفارق هدف.

وطُرد 3 لاعبين ينتمون إلى فرق اتحاد العاصمة ومولودية وهران ونجم مقرة.

وجاءت نتائج مقابلات الجولة على النّحو التالي:

ا.بسكرة 0 – ش.بلوزداد 1

ش.الساورة 1 – ن.مقرة 0

و.سطيف 1 – ش.قسنطينة 0

أ.المدية 0 – ن.البارادو 1

ن.حسين داي 1 – م.الجزائر 4

ا.العاصمة 0 – م.وهران 0

ش.القبائل 3 – س.غليزان 0

أ.الأربعاء 0 – و.تلمسان 0

ه.شلغوم العيد 1 – ج.الشلف 0

وتشكّل جدول الترتيب بِالصّيغة التالية:

1- ش.بلوزداد 20ن

2- ا.بسكرة 16ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 16ن (ناقص مقابلة)

4- و.سطيف 16ن

5- ن.البارادو 15ن (ناقص 3 مقابلات)

6- م.الجزائر 15ن (ناقص مقابلة)

7- ش.قسنطينة 14ن (ناقص مقابلة)

8- أ.المدية 14ن

9- ا.العاصمة 12ن (ناقص مقابلة)

10- ش.القبائل 10ن (ناقص مقابلتَين)

11- حسين داي 10ن

12- أ.الأربعاء 8ن

13- ه.شلغوم العيد 7ن

14- م.وهران 7ن

15- ج.الشلف 6ن (ناقص مقابلة)

16- س.غليزان 6ن (ناقص مقابلة)

17- و.تلمسان 5ن

18- ن.مقرة 4ن