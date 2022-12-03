بلوزداد يُعمّق الفارق وسطيف رفقة الساورة في تحسّن مُستمرّ

لُعبت عصر ومساء السبت أربع مقابلات متأخّرة، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتنتمي هذه المقابلات إلى الجولات الخامسة والسابعة والثامنة، مع تنظيم لقاء اتحاد العاصمة وضيفه وفاق سطيفه بِملعب الدار البيضاء، وبِمدرجات شاغرة.

وعمّق الرّائد شباب بلوزداد الفارق بينه وبين الوصيف شباب قسنطينة إلى ثلاث خطوات، بعد تعادل الأوّل أمام الجار فريق مولودية الجزائر، وخسارة الأخير في بشار.

وما زال شباب بلوزداد الفريق الوحيد الذي لم يسقط بعد في فخّ الخسارة.

ومُني شباب قسنطينة بِثاني خسارة له على التوالي والثالثة هذا الموسم، بعد انهزامه خارج القواعد أمام شبيبة الساورة. أمّا أبناء الجنوب الغربي فكسبوا نقاط رابع مباراة لهم تواليا، اقتربوا بها من ثلاثي المُقدّمة.

وعاد وفاق سطيف إلى قواعده بِنقطة ثمينة، بعد أن تقاسم الرّغيف مع نادي “سوسطارة”. في سادس مباراة متتالية بِلا خسارة لـ “النّسر الأسود”، وثاني مواجهة تحت إشراف المدرب المُؤقّت خالد لموشية.

وتنفّس فريق شبيبة القبائل الصّعداء، وحصد ثاني انتصار له في بطولة هذا الموسم، وبعد مرور فترة شهرَين، وبِشقّ الأنفس أمام الزائر نادي البارادو. بينما لم يتذوّق الفريق الأخير حلاوة الفوز في المباراة السادسة له تواليا.

وتألّق مهاجم شبيبة الساورة أسامة بلطرش بِتوقيعه ثنائية، لِيرفع غلّته إلى 5 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.بلوزداد 0 – م.الجزائر 0

ش.الساورة 3 – ش.قسنطينة 1

ا.العاصمة 1 – و.سطيف 1

ش.القبائل 2 – ن.البارادو 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 26ن (ناقص مقابلتَين)

2- ش.قسنطينة 23ن

3- و.سطيف 22ن

4- ش.الساورة 20ن

5- م.الجزائر 19ن (ناقص مقابلة)

6- ا.خنشلة 19ن

7- ا.العاصمة 18ن (ناقص 3 مقابلات)

8- أ.الأربعاء 15ن (ناقص مقابلتَين)

9- ج.الشلف 14ن

10- م.البيّض 13ن

11- ن.مقرة 13ن

12- م.وهران 13ن (ناقص مقابلة)

13- ا.بسكرة 11ن (ناقص مقابلتَين)

14- ش.القبائل 9ن (ناقص مقابلة)

15- نادي البارادو 9ن

16- ه.شلغوم العيد 1ن