بلوزداد يُغرّد وقسنطينة تُعاني

عمّق رائد بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم فريق شباب بلوزداد، الخميس، الفارق بينه وبين المُطارد نادي اتحاد العاصمة، إلى ستّ خطوات.

وفاز شباب بلوزداد بِنتيجة هدفَين لِهدف على المضيف شباب قسنطينة، في مباراة أُقيمت فعّالياتها بِرسم الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “رمضان بن عبد المالك” بِقسنطينة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة محمد سعيدي.

وبادر شباب قسنطينة إلى التسجيل في الدقيقة الـ 14 بِواسطة متوسط الميدان سمير عيبود، وعادل شباب بلوزداد الكفّة في الدقيقة الـ 73 عن طريق المهاجم خير الدين مرزوقي، ثم أضاف زميله بِالخط ذاته محمد إسلام بلخير الهدف الثاني، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+8).

وإذا كان عيبود وبلخير قد افتتحا عدّاد التهديف، فإن مرزوقي أضاف الهدف السادس إلى رصيده.

وأهدر اللاعب البنيني مارسلان كوكبو مهاجم شباب قسنطينة، ركلة جزاء في الدقيقة الـ 48.

وطرد الحكم اللاعب زكريا كموخ متوسط ميدان شباب قسنطينة في الدقيقة الـ 86، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وأشرف على شباب قسنطينة التقني عبد الغني عوامري مُؤقّتا، في انتظار قدوم المدرب الجديد خير الدين ماضوي.

وحصد شباب بلوزداد ثاني فوز له على التوالي في البطولة، بينما مُني شباب قسنطينة بِثالث خسارة له على التوالي.

ويحوز شباب بلوزداد بعد هذا الانتصار، 39 نقطة في الرّيادة. متبوعا بِفريق اتحاد العاصمة في المركز الثاني، وبِرصيد 33 نقطة. ويشغل شباب قسنطينة الرّتبة الـ 9، بِمجموع 29 نقطة.

وبات فريق شباب قسنطينة وقد لعب كلّ مقابلات البطولة الوطنية، بينما تنقص شباب بلوزداد مباراة متأخّرة أمام الجار فريق مولودية الجزائر، بِرسم الجولة الـ 18. مازالت رابطة الكرة المحترفة لم تُعلن بعد عن تاريخ إجرائها.

وبقيت مباراة وحيدة من عمر الجولة الـ 19، تجمع بين شبيبة الساورة والضيف اتحاد بسكرة، تُقام في تاريخ لاحق.