بلوزداد يُفرّط في فوز بِتونس

اكتفى فريق شباب بلوزداد مساء الجمعة، بِنتيجة التعادل السلبي مع مضيفه نادي النجم الساحلي التونسي.

ولُعبت هذه المباراة بِتونس، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة المصري إبراهيم نور الدين.

وسنحت فرصة من ذهب لِمُمثّل الكرة الجزائرية في الوقت بدل الضائع (90+1)، حينما استفاد من ركلة جزاء. لكن المهاجم البديل خير الدين مرزوقي أهدرها.

وضمّت صفوف النجم الساحلي التونسي مدافعَين جزائريَين، وهما: الدولي حسين بن عيادة، ويوسف العوافي لاعب وفاق سطيف سابقا. وكلاهما خاضا كامل أطوار مواجهة شباب بلوزداد.

وعن الفوج الثالث ذاته، يتبارى الترجي التونسي مع الزائر نادي جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا، بعد ظهيرة هذا الأحد.

وفي الجولة الثانية مساء الـ 19 من فيفري الحالي، يُواجه رجال المدرب ماركوس باكيتا بِالجزائر نظراءهم من فريق الترجي التونسي. ويلعب النجم الساحلي التونسي مع المضيف نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى الدور ربع النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.