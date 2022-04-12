بلوزداد يُكشّر عن أنيابه في الاحتفاظ بِاللّقب

اجتاز الرّائد فريق شباب بلوزداد سهرة الثلاثاء بِسلام، إحدى أكبر العقبات في طريق الاحتفاظ بِلقب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز الشباب على الوصيف والمضيف فريق شبيبة الساورة بِهدف لِصفر، في إطار الجولة الـ 25 من عمر بطولة حظيرة النخبة.

وابتعد شباب بلوزداد في الصّدارة بِفارق 9 نقاط، عن المُطارد نادي شبيبة الساورة.

وإذا كان الشباب قد لعب 7 مقابلات متتالية في البطولة الوطنية بِلا خسارة، فإن الشبيبة سقطت بعد 11 مباراة تواليا دون هزيمة.

وارتقى نادي البارادو إلى المركز الثالث، بعد أن استثمر في متاعب الزائر سريع غليزان. فيما عاد وفاق سطيف إلى سكّة الانتصارات، وتغلّب بِميدانه على مولودية الجزائر.

وفي أسفل لائحة الترتيب، مُني وداد تلمسان بِخامس هزيمة له على التوالي، والخسارة رقم “18” في بطولة الموسم الحالي. ويتّجه – بِترنّح – لِيكون أوّل فريق ينزل إلى القسم الثاني.

وتُجرى اللقاءات الثلاثة الأخيرة من عمر هذه الجولة، مساء وسهرة الأربعاء.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش.الساورة 0 – ش.بلوزداد 1

ن.البارادو 3 – س.غليزان 0

و.سطيف 2 – م.الجزائر 1

أ.المدية 2 – ش.قسنطينة 1

أ.الأربعاء 1 – ن.مقرة 1

ن.حسين داي 3 – و.تلمسان 1

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ش.بلوزداد 52 ن (ناقص مقابلتَين)

2- ش.الساورة 43 ن (ناقص مقابلتَين)

3- ن.البارادو 43ن

4- م.الجزائر 42ن

5- ش.قسنطينة 40ن

6- ش.القبائل 40ن (ناقص مقابلتَين)

7- ا.العاصمة 38ن (ناقص مقابلة)

8- و.سطيف 37ن (ناقص مقابلتَين)

9- ج.الشلف 34ن (ناقص مقابلة)

10- ا.بسكرة 33ن (ناقص مقابلة)

11- ن.مقرة 33ن

12- أ.الأربعاء 28ن (ناقص مقابلة)

13- م.وهران 27ن (ناقص مقابلتَين

14- ه.شلغوم العيد 27ن (ناقص مقابلة)

15- أ.المدية 25ن

16- ن.حسين داي 21ن

17- س.غليزان 16ن

18- و.تلمسان 10ن (ناقص مقابلة)