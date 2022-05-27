بلوزداد يُلامس اللّقب والمدية تضع قدما في القسم الثاني

اقترب شباب بلوزداد مساء الجمعة كثيرا من نيل لقب البطولة الثالث له على التوالي، فيما تعقّدت وضعية أولمبي المدية، وبات مُرشّحا بِقوّة لِمرافقة ثلاثة أندية نزلت في تاريخ سابق إلى القسم الثاني.

جاء ذلك بعد إجراء خمس مقابلات، من عمر الجولة الـ 32 لِبطولة القسم الوطني الأوّل.

وعاد شباب بلوزداد إلى قواعده بِفوز ثقيل سجّله أمام المضيف سريع غليزان، مُعزّزا فرص احتفاظه بِلقب البطولة. فيما ارتفعت حصيلة “الجريح” فريق السريع إلى 80 هدفا تلقتها شباكه في بطولة الموسم الحالي.

وفرض اتحاد بسكرة التعادل على المضيف أولمبي المدية، لِيُعمّق جراح هذا الفريق الأخير، الذي بدا جليّا وأنه سيُرافق وداد تلمسان وسريع غليزان ونصر حسين داي إلى القسم الثاني.

وتألّق أربعة لاعبين بِتسجيل كلّ واحد منهم ثنائية، وهم: خالد بوسليو وخير الدين مرزوقي ومختار بلخيثر من شباب بلوزداد، وحمزة دمان من هلال شلغوم العيد.

ورفع بوسليو ودمان غلّتَيهما إلى 4 أهداف لِكلّ واحد منهما، في بطولة الموسم الحالي. نظير 10 لِمرزوقي، و3 لِبلخيثر.

وتُقام المواجهات الثلاث المتبقية، مساءَي هذا السبت والأحد المقبل.

وانتهت المقابلات الخمس وفقا للنتائج التالية:

س.غليزان 0 – ش.بلوزداد 8

ن.البارادو 0 – ا.العاصمة 1

أ.المدية 1 – ا.بسكرة 1

ش.قسنطينة 3 – ه.شلغوم العيد 3

ن.حسين داي 0 – أ.الأربعاء 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو الآتي:

1- ش.بلوزداد 64ن (ناقص مقابلتَين)

2- ش.القبائل 57ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 53ن (ناقص مقابلتَين)

4- ا.العاصمة 51ن (ناقص مقابلة)

5- ن.البارادو 50ن (ناقص مقابلة)

6- م.الجزائر 49ن (ناقص مقابلة)

7- و.سطيف 46ن (ناقص 4 مقابلات)

8- ش.قسنطينة 46ن (ناقص مقابلة)

9- ج.الشلف 46ن

10- ا.بسكرة 46ن (ناقص مقابلة)

11- أ.الأربعاء 42ن

12- ه.شلغوم العيد 41ن

13- م.وهران 39ن (ناقص مقابلة)

14- ن.مقرة 39ن

15- أ.المدية 35ن

16- ن.حسين داي 22ن

17- س.غليزان 19ن

18- و.تلمسان 13ن (ناقص مقابلة)