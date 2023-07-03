بلوغر تونسية تكسب 7 آلاف دولار في الساعة وضجة حول المحتوى الذي تقدمه!

أثارت بلوغر تونسية جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول المحتوى الذي تقدمه بعدما صرحت بأنها تكسب 7 آلاف دولار في الساعة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن البلوغر التونسية ضحى العريبي التي يبلغ عدد متابعيها ما يقرب من 12 مليون مستخدم عبر “تيك توك”، و2.2 مليون عبر “إنستغرام”، لطالما أشعلت الشبكات بسبب تصريحاتها حول مكاسبها المالية من محتواها الذي تقدمه.

وتعد ضحى العريبي من أشهر صناع المحتوى عبر مواقع التواصل حيث يحظى بثها بمتابعة ملايين المستخدمين، مع أن ما تقدمه مجرد روتينات ومواقف طريفة رفقة زوجها.

وخلال مقابلة تلفزيونية سابقة على قناة الحوار التونسي، قالت ضحى إنها تتقاضى 20 مليون دينار تونسي، أي ما يقارب 6500 دولار أمريكي، وذلك من خلال بثها ساعة واحدة فقط على صفحتها الشخصية على منصة تيك توك.

وأثارت هذه التصريحات للمدونة البالغة 24 عاما جدلًا واسعا في تونس والأردن بشكل خاص، حيث قال نشطاء إنها لا تقدم شيئا ذا قيمة يستحق كل هذه المبالغ الضخمة، ودعوا لتتبع مصدر أموالها.

وأضافت ضحى المعروفة باسم “ضحى التونسية” والتي تقيم حاليا في الأردن برفقة زوجها صانع المحتوى الأردني الشاب نور محمد والمعروف باسم “مكس”، أنها لم تكمل الثانوية وأنهت المرحلة الدراسية الإعدادية وبمعدل ضعيف جداً، ورغم ذلك تقول إنها حققت نجاحات كبيرة في حياتها وأصبحت نجمة مشهورة في العالم العربي.

ونشرت ضحى في الساعات الأخيرة عددا من مقاطع الفيديو عبر خاصية “ستوري” بـ”إنستغرام”، وثقت فيها لقطات من حفل المطرب المصري تامر حسني في الأردن.

وفي وقت سابق كشف محامي تونسي عن إخضاع البلوغر التونسية للرقابة من أجل التثبت من مصادرها المالية الضخمة.