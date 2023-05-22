بلوغر شهيرة تخلع الحجاب وتثير جدلاً بعد استعانتها بهذه الآية القرآنية!

أثارت بلوغر أردنية شهيرة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد خلعها الحجاب واستعانتها بآية قرآنية لتبرير فعلتها.

وفجرت البلوغر الأردنية سالي العوضي غضب متابعيها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قررت خلع الحجاب عقب 5 أشهر على ارتدائه، وسط اتهامات بأنها تقصدت أن تصبح “تريند” بما فعلته.

واستعانت العوضي بآية من القرآن الكريم لإعلان قرارها، حيث كتبت: “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”، ما جعلها في مرمى الانتقادات اللاذعة من طرف الكثيرين ممن قالوا إنه من المعيب الاستعانة بالقرآن لتبرير أمر كهذا.

وشدد البعض على أن هذه الآية تحديدا لا ينبغي توظيفها في معصية لأن الحجاب فرض ولا يدخل ضمن الاستطاعة أو غير الاستطاعة.

وأطلت البلوغر في فيديو دون حجاب، بشعر مصبوغ باللون البرتقالي اللامع، وأعادت نشر مجموعة كبيرة من الصور دون الحجاب، وحذفت كافة صورها القديمة.

في ذات السياق أكدت أن ارتداءها للحجاب لم يكن من باب “الترند” وقررت التخلي عنه لأنها لا تستطيع الالتزام به لفترة أطول، لافتة أنها لن تسامح الأشخاص الذين انهالوا عليها بـ “التعليقات السلبية”.

وأعربت عن خيبة أملها الكبيرة وتأثر نفسيتها بعد تعرضها لحملة سب وشتم من قبل عدد من متابعيها، موضحة أن هناك حتى من تمنى لها الموت بسبب قرارها.

يذكر أن سالي العوضي من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً على موقع “تيك توك” حيث تتمتع بشعبية كبيرة لاسيما بين الأردنيين.

كما تعرف بأنها أصغر النشطاء على المنصة في الأردن، حيث تبلغ من العمر 18 عاما.

وتقدم الشابة محتوى تشارك فيه أحدث صورها و فيديوهات مع متابعيها الذين أصبحوا ملايين من الأردن ومختلف الدول العربية.

وكانت أعلنت قبل 5 أشهر، ارتداءها الحجاب بشكل رسمي من خلال فيديو نشرته لمتابعيها عبر حسابها على “تيك توك”، لكنها عادت قبل أيام قليلة وأعلنت خلعه مجدداً.

يذكر أن خلع الحجاب انتشر بين المدونات والمؤثرات عبر الشبكات، حيث أقدمت مؤخرا أيضا الجزائرية مايا رجيل على نفس التصرف وفاجأت متابعيها بالظهور دون خمار صبيحة عيد الفطر.