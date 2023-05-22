بلوغر شهيرة تخلع الحجاب وتثير جدلاً بعد استعانتها بهذه الآية القرآنية!
أثارت بلوغر أردنية شهيرة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد خلعها الحجاب واستعانتها بآية قرآنية لتبرير فعلتها.
وفجرت البلوغر الأردنية سالي العوضي غضب متابعيها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قررت خلع الحجاب عقب 5 أشهر على ارتدائه، وسط اتهامات بأنها تقصدت أن تصبح “تريند” بما فعلته.
لو فعلا هي كانت مقتنعه ميه بالميه بالحجاب ومستحيل تشلحو زي ما حكت بمقابلاتها ولو ما كان عشان الترند كان اول اشي بتعمله هو حذف البوستات مش ارشفتهم! ولو هي تزعزع قلبها وقررت تشلحه كان ما كانت بكل هالبرود ولا كمان صبغه جديده ولوك شعر جديده ولا كمان طلعت تهاجم الناس #سالي_العوضي pic.twitter.com/cyohIuv9gV
— 𓂆 𝚈𝚊𝚛𝚊 (@yara_alhroub) May 21, 2023
التيك توكر سالي العوضي
نموذج عن التجارة بالدين وب الله وبالحجاب وفقا لغايات شخصية وطمعا ب “الترند” وتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي.
الدنيا رخيصة جداً
قد يملكها فقير ، ملك ، وزير
ولكن الجنة غالية لن يملكها إلا من عمل العمل الصالح
🤝🏻📿 pic.twitter.com/uYYeMpNdBl
— Ahmad (@bcx7j) May 20, 2023
واستعانت العوضي بآية من القرآن الكريم لإعلان قرارها، حيث كتبت: “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”، ما جعلها في مرمى الانتقادات اللاذعة من طرف الكثيرين ممن قالوا إنه من المعيب الاستعانة بالقرآن لتبرير أمر كهذا.
سالي العوضي
هالانسانة مكانش الها اي قيمة بلمجتمع بلشت تطلع لايفات عتيك توك وبلشت ومششت ومحدداش كان داري عنها اعطاها قيمة الشعب بلشت بدها شهرة وماشهرة وهلقصص خلعت الحجاب وبلشت تحرف بدين وتحط ايات ملهاش دخل عشان تبين موقفها الزبالة لهيك زيهيك شخصيات لاتعطيها اي اهتمام عشان ماتكبر pic.twitter.com/83OwX7YZZt
— Mohammad Barakat (@Shdefat2_2) May 21, 2023
وشدد البعض على أن هذه الآية تحديدا لا ينبغي توظيفها في معصية لأن الحجاب فرض ولا يدخل ضمن الاستطاعة أو غير الاستطاعة.
وأطلت البلوغر في فيديو دون حجاب، بشعر مصبوغ باللون البرتقالي اللامع، وأعادت نشر مجموعة كبيرة من الصور دون الحجاب، وحذفت كافة صورها القديمة.
سالي العوضي شلحت الحجاب #سالي_العوضي#سالي#الحجاب pic.twitter.com/K07j6TZqBn
— محمود الحويطي (@a7sas_admani) May 20, 2023
في ذات السياق أكدت أن ارتداءها للحجاب لم يكن من باب “الترند” وقررت التخلي عنه لأنها لا تستطيع الالتزام به لفترة أطول، لافتة أنها لن تسامح الأشخاص الذين انهالوا عليها بـ “التعليقات السلبية”.
سالي العوضي بترجع حسابها وصورها بدون حجاب !؟ pic.twitter.com/EvaTPspoGS
— خوازيق🙂 (@5awaziq) May 21, 2023
وأعربت عن خيبة أملها الكبيرة وتأثر نفسيتها بعد تعرضها لحملة سب وشتم من قبل عدد من متابعيها، موضحة أن هناك حتى من تمنى لها الموت بسبب قرارها.
سالي العوضي شلحت الحجاب #سالي_العوضي #الحجاب pic.twitter.com/blipeRzJod
— محمود الحويطي (@a7sas_admani) May 20, 2023
يذكر أن سالي العوضي من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً على موقع “تيك توك” حيث تتمتع بشعبية كبيرة لاسيما بين الأردنيين.
كما تعرف بأنها أصغر النشطاء على المنصة في الأردن، حيث تبلغ من العمر 18 عاما.
وتقدم الشابة محتوى تشارك فيه أحدث صورها و فيديوهات مع متابعيها الذين أصبحوا ملايين من الأردن ومختلف الدول العربية.
وكانت أعلنت قبل 5 أشهر، ارتداءها الحجاب بشكل رسمي من خلال فيديو نشرته لمتابعيها عبر حسابها على “تيك توك”، لكنها عادت قبل أيام قليلة وأعلنت خلعه مجدداً.
سالي العوضي نزلت صورتها بالحجاب 💯👍🏻 pic.twitter.com/jcu3WKcBaF
— خوازيق🙂 (@5awaziq) May 20, 2023
يذكر أن خلع الحجاب انتشر بين المدونات والمؤثرات عبر الشبكات، حيث أقدمت مؤخرا أيضا الجزائرية مايا رجيل على نفس التصرف وفاجأت متابعيها بالظهور دون خمار صبيحة عيد الفطر.