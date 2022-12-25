“بلوغر” شهيرة تشعل الشبكات بعد ارتباطها بزوج صديقتها!

أشعلت بلوغر مصرية شهيرة شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما تزوجت من زوج صديقتها المقربة.

القصة بدأت عندما نشرت شابة تدعى سلمى عبر حسابها على فيسبوك تدوينة قالت فيها، إنها اكتشفت خيانة “البلوغر” رهف الشامي لها، حسب صحف مصرية.

وقالت سلمى إنها تفاجأت بصور خطبة زوجها لصديقتها المفضلة رهف الشامي، الأمر الذي أصابها بالصدمة، خاصة أن “البلوغر” الشهيرة حضرت حفل زفافهما منذ 5 سنوات، وتعرفت عليها على أنها صديقة زوجها.

واعتقدت سلمى حينها أن زوجها ورهف الشامي مجرد أصدقاء، لكنها تفاجأت على علاقةعاطفية حيث قالت: “إن الأخيرة طلبت من زوجها أن يطلقها لكي توافق على خطبته”، وبالفعل طلق سامح أبو الحسن سلمى منذ أوت الماضي، وخطب رهف.

وأكدت سلمي أن رهف الشامي كانت تتقرب من سلمي لأجل زوجها سامح، وقامت بإلغاء متابعة صديقتها سلمى حتى لا تتمكن من رؤية صور الخطوبة.

وتداول نشطاء أقوال الزوجة السابقة لخطيب رهف والتي أرفقت بصور تثبت علاقة رهف بسلمى وصداقتهما، منها صورة الزفاف إلى تهنئتها بمولودهما، وتصدر ترند “خطافة الرجالة” شبكات التواصل الاجتماعي.

ومع الضجة التي أحدثتها القصة، خرجت رهف الشامي لتبرئة نفسها، وقالت إن خطيبها الحالي كان خطيبها قبل 10 سنوات، ولكن الخطبة لم تكتمل وتتمم بالزواج، وإن السبب في ذلك هي الزوجة السابقة لخطيبها التي وضعت مكائد حتى أوقعت بينهما وتزوجته هي.

ونشرت عددا من القصص لتشرح الأمر، وبعد ساعات قليلة حذفتها، واكتفت بـ:”الحق بقى دايمًا مع اللي بيعرف يحكي الحكاية بمسكنة ودموع تعابين، مش مع اللي بيقول الحقيقة”.

ووثقت رهف الشامي قصة حبها في مقطع فيديو “ريل” على “إنستغرام” عن الطريقة التي تعرفت بها على خطيبها قبل 10 سنوات في الجامعة

وأرفقت الفيديو مع تعليق: “حبيت أول ريل بينا يبقى الطريقة الي اتقابلنا بيها من 10 سنين، كان عندي 17 سنة وهتم الـ 18 خلاص ولسه داخله أولى كليه وسامح كان بيتخرج من آخر سنه له فى الجامعة”.

وأضافت: “اتخبطنا في بعض عشان أنا كنت متوترة ومكسوفه ومش عارفة الجامعة دى بيعملوا فيها ايه، أول راجل حرفيا كلمته فى الجامعة كلها، وبعد 10 سنين النصيب جمعنا تاني مع بعض”.