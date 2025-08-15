-- -- -- / -- -- --
بلومبرغ: الجزائر على وشك إبرام صفقة “غاز صخري” مع “شيفرون” و “إكسون موبيل”

 كشف تقرير حديث صادر عن وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، اقتراب مجمع “سوناطراك” الجزائري من ابرام اتفاق شراكة مع عملاقي النفط والغاز الأمريكيين “شيفرون” و “إكسون موبيل”، بما فيها الغاز الصخري.

وفي مقابلة أجرتها الوكالة مع سمير بختي رئيس هيئة تنظيم الطاقة “ألنفط”، قال “لقد اتفقنا تقريبا مع (إكسون موبيل) و (شيفرون) على الجوانب الفنية، والاتفاق التجاري قيد التفاوض وسينتهي قريبا”.

وتمتلك الجزائر ثالث اكبر احتياطي عالمي من الغاز الصخري، بعد الصين والأرجنتين ومتقدّمة على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدّر احتياطات الجزائر، وفق “أي انفست” 20 تريليون متر مكعب (707 تريليون قدم مكعب)، وهو ما يجعلها لاعبا محوريا في تحول الطاقة العالمي.

وبتاريخ 22 ماي 2024، وقعت شركة “سوناطراك”، اتفاقية مبادئ مع عملاق الطاقة الأميركي “إكسون موبيل”، لتطوير الموارد المتاحة في حقلين للنفط والغاز جنوب البلاد.

وتسمح الاتفاقية، بدراسة الفرص المتاحة لتطوير موارد النفط والغاز في كل من حوض أحنات (جنوب شرق) وحوض قورارة (جنوب غرب).

كما وقعت “سوناطراك” بتاريخ 13 جوان 2024، مذكّرة تفاهم مع الشركة الأمريكية “شيفرون إف إي أي إنترناشيونال ليميتد”، بغرض تطوير موارد المحروقات في المناطق ذات الاهتمام المشترك، والتي تمّ تحديدها على مستوى كل من حوضي أهنات وبركين.

 وتشكّل المذكرة منصة لإجراء مناقشات حول فرص تطوير موارد المحروقات بالحوضين، حيث سيتم في هذا الإطار التركيز على الكفاءة العملياتية والتكنولوجيا الرائدة، وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة.

