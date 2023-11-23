بلومبرغ : العدوان على غزة يكلف الكيان الصهيوني 44 مليار يورو

إضافة إلى جنودها الذين يسقطون في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية، سيكل العدوان على غزة الكيان الصهيوني 44 مليار يورو في 2023 – 2024 حسب ما أفادت به “بلومبرغ”.

وحسب ما أفادت به ذات الوكالة، فسيتعين على االكيان الصهيوني “تحمل ثلثي إجمالي النفقات، والباقي يقع على عاتق الولايات المتحدة”، حسبما قالته بلومبورغ التي توقعت أن استمرار العدوان يكلف الكيان حوالي 250 مليون يورو يوميًا.

وسبق لصحيفة عبرية أن قالت أن إلى أن العدوان على غزة إن استمر ولم يتوقف يتوقف قبل نهاية عام 2024، فسيتكون تكلتفه أكثر من 49 مليار يورو، وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا. وهو مبلغ يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكيان.

وقد سبق لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نقلت عن المستشار العسكري في الجيش الهولندي، مارك جارلاسكو تصريحه “تسقط إسرائيل في أقل من أسبوع ما أسقطته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام، في منطقة أصغر بكثير وأكثر كثافة سكانية، حيث ستتضخم الأخطاء”.