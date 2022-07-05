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بلومبرغ: على الأوروبيين التخلص من أصدقاء بوتين الذين يعيشون معهم!

الشروق أونلاين
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بلومبرغ: على الأوروبيين التخلص من أصدقاء بوتين الذين يعيشون معهم!

قال الصحفي خافيير بلاس، في مقالة نشرتها وكالة بلومبرغ الأمريكية، إنه يجب على الكثير من الأوروبيين التخلص من أصدقاء بوتين الذين يعيشون معهم في منازلهم.

وبحسب بلاس فإن من الواجب على الأوروبيين التخلي عن الأجهزة الكهربائية القديمة في بيوتهم، بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: “ثلاجتك القديمة، موالية لفلاديمير بوتين. تخلص منها!”.

وفسر الصحفي كلماته هذه، بأن الأجهزة المنزلية القديمة تستهلك قدرا أكبر من الطاقة الكهربائية.

ويرى أن التخلي عن استخدام الثلاجات والأفران والغسالات القديمة سيساعد في تقليل الاعتماد على موسكو، لأن أوروبا تستورد معظم الغاز من روسيا.

ونوه بأن توفير الكهرباء مرتبط بتوفير الغاز الطبيعي – يتم توليد معظم الكهرباء في أوروبا عن طريق حرق الغاز، ومن الأفضل توفيره لفصل الشتاء عند الحاجة إليه لتدفئة المنازل.

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