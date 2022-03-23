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بلومبيرغ: السعودية “مستاءة” من الاهتمام الذي أصبحت توليه الولايات المتحدة لقطر

الشروق أونلاين
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بلومبيرغ: السعودية “مستاءة” من الاهتمام الذي أصبحت توليه الولايات المتحدة لقطر
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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

يستاء قادة السعودية من الاهتمام الذي أصبحت توليه الولايات المتحدة للجارة الصغيرة قطر. في حين أنّهم لا يطلبون الاتصال مع الرياض إلا عندما يكونون بحاجة إلى خدمة ما.

جاء هذا في مقال على وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، يحمل عنوان “التعطّش إلى النفط يُجبر بايدن على إعادة توجيه أشرعته نحو السعودية”.

وحسب المقال، فقد أجبر التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا، وما تبعه من ارتفاع في أسعار النفط. على البحث عن علاقات وثيقة أكثر مع قادة المملكة النفطية، خاصّة ولي العهد  محمد بن سلمان.

وحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن ثلاثة مصادر متطابقة، فقد “حاولت إدارة بايدن ترتيب مكالمة بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي. لكن توتّر العلاقة بين البلدين أصبح عميقا لدرجة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت”.

ولن تكون إعادة بناء العلاقات بين واشنطن والرياض سهلة. خاصة أنّ ولي العهد النافذ في المملكة أصبح ينظر إلى قرار بايدن بتجاوزه والتعامل مع والده الملك سلمان فقط، على أنه إهانة شخصية”.

“كما يستاء قادة البلاد أيضًا من الاهتمام الذي أولته الولايات المتحدة لجارتهم الصغيرة قطر. بعد أن أدركوا أن الولايات المتحدة تتصل فقط عندما تحتاج إلى خدمة”، تضيف بلومبيرغ.

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