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رياضة

بلومي أو غُورْدِيُّو المنتخب الوطني المحلّي

علي بهلولي
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بلومي أو غُورْدِيُّو المنتخب الوطني المحلّي
ح.م
فتح الله الطاهر

يُؤمن اللاعب الدولي الجزائري فتح الله الطاهر بِأن المنتخب الوطني المحلّي قادر على إحراز اللقب الإفريقي لِهذه الفئة.

ويُشارك متوسّط ميدان مولودية الجزائر مع المنتخب المحلّي في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، التي تحتضنها بلادنا انطلاقا من الـ 13 من جانفي الحالي.

وأبدى فتح الله الطاهر ارتياحه للأجواء السائدة داخل بيت المنتخب المحلّي، وقال إن الظروف مهيّأة للتتويج بِالكأس القارية لـ “شان” 2023، وإسعاد الجمهور الجزائري.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لِابن وهران، على هامش تدريبات المنتخب المحلّي بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، مساء الخميس.

ويملك فتح الله الطاهر مواهب فنية عالية، تَبرز في أسلوب مداعبة الكرة، وطريقة الرّكض عبر أرجاء الملعب، وتقديم كرات على طبق وبِأريحية للمهاجمين، وأحيانا في إسدال الجوارب (إنزالها) وهي خاصّية اشتهر بِها الأسطورة الأخضر بلومي، وأيضا نجم ريال مدريد سابقا رافائيل غورديو.

ولعب فتح الله الطاهر هذا الموسم 11 مباراة بِرسم البطولة الوطنية، من أصل 15 مواجهة لِفريقه “العميد”. وسجّل هدفا.

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