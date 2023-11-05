بلومي الصغير على خطى والده الأسطورة

المدرب الوطني أثنى عليه وقال إنه قاتل لإثبات نفسه

يواصل محمد بشير بلومي، نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية في الثمانينيات، التألق في الدوري البرتغالي مع فريقه فيرينسي، وهو ما جعل الناخب الوطني يستدعيه لتربص الخضر، ويثني عليه، مطالبا إياه بأن يكون خير خلف لخير سلف، خاصة وأن والده كان لاعبا كبيرا وسجل اسمه في سجل عظماء الكرة الجزائرية.

نجح بلومي الصغير لاعب المنتخب الأولمبي، التنقل إلى الفريق الرديف لفيرينسي في فيفري 2022 قادما من نادي مولودية وهران في صفقة انتقال حر، بعد نجاحه في تجارب القبول، حيث شارك مع الرديف في 5 مباريات سجل خلالها 6 أهداف، فيما لعب مباراة واحدة مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي.

لخضر بلومي: “ابني ضحى للوصول إلى الاحتراف”

وبعد تألقه مع الرديف، قرر نادي فيرينسي ترقية اللاعب إلى الفريق الأول من خلال إمضائه على عقد احترافي في الأول من جويلية الماضي، يستمر حتى صيف 2026، ليصبح في وقت قصير لاعبا أساسيا في الفريق ضمن تشكيلة المدرب جوزيه موتا.

وسيكون محمد بشير بلومي أمام مهمة شاقة للحفاظ على مكان له في تشكيلة الخضر، بسبب ضم تشكيلة المدرب جمال بلماضي عددا من الأسماء في مركز الجناح الأيمن، على رأسهم النجم رياض محرز والموهبة بدر الدين بوعناني، إضافة إلى أسماء غائبة على غرار آدم وناس وبلال براهيمي.

ويرى العدد من المتتبعين والأخصائيين بأن محمد بشير سيكون النجم المستقبلي للمنتخب الجزائري، خلفًا لوالده الذي يعد من أساطير كرة القدم الجزائرية والأفريقية على حد سواء، بالنظر إلى مشواره المبهر مع المنتخب الجزائري وكذا مع الأندية التي لعب معها، على غرار غالي معسكر ومولودية وهران، فيما حرمته اعتبارات بعيدة عن الرياضة من الاحتراف خارج الجزائر آنذاك.

بلماضي: “تعجبني نوعيـة اللاعبين الذين يقاتلون لإثبات أنفسهم في أوروبا”

وقال لخضر بلومي والد محمد البشير في تصريحات صحفية: “أشعر بالفخر والاعتزاز بعد رؤية ابني ضمن قائمة المنتخب الجزائري الأول، إلى جانب لاعبين كبار وإلى جانب قدوته رياض محرز، سعادتي لا توصف بهذه المكافأة التي شرفه بها المدرب جمال بلماضي وآمل أن يكون ابني عند مستوى هذه الثقة…ضحى ابني كثيراً وفضّل الذهاب إلى أوروبا والانطلاق من الصفر ويبدو أن تضحياته لن تذهب سدى، وهو الذي نجح في فرض نفسه مع الفريق الأول، بعد البداية مع الرديف ثم أتته دعوة المنتخب، الذي يتوجب عليه أن يضحي من أجله أكثر وأكثر في سبيل الاستمرار مع الفريق، لأن الوصول للقمة سهل، ولكن أن تحافظ على المكسب صعب للغاية، حظ موفق للبشير ولكل زملائه الباحثين عن تشريف الراية الوطنية”.

وفي نفس السياق قال الناخب الوطني جمال بلماضي عن بشير بلومي الوافد الجديد إلى الخضر: “بشير بلومي لاعب خريج البطولة الوطنية وقاتل لإثبات نفسه في الميدان وأنا تعجبني نوعيـة اللاعبين الذين يقاتلون لإثبات أنفسهم في أوروبا مثل عمورة”.. وأضاف: “بلومي وعمورة يشقان طريقهما مثل سليماني في أوروبا”.. “نتمنى له مشوارا موفقا مثل والدة الأسطورة لخضر بلومي”.

ويحتل حاليا المركز الـ32 في ترتيب أفضل لاعبي الدوري البرتغالي بمعدل 7.04 من 10، وفقا لتقييم موقع “هوسكورد” العالمي المختص بالتقييمات.ورغم أنّ إحصائيات بلومي الصغير تبقى متوسطة، وحتى غير رسمية بفعل تضاربها في الكثير من المواقع، إلا أنّ هناك إجماعا على أنّه يمتاز بمرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب في 3 مراكز هجومية. ويعول فريق فارينزي على الموهبة الجزائرية في مركز الجناح الأيمن، ولو أن الأخير يبقى قادرا على اللعب في مركز الجناح الأيسر وأيضا صانع اللعب.