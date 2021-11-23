بلومي “الصغير” في طريقه إلى الاحتراف في فرنسا 

يتواجد في باريس رفقة والده وعلي بن شيخ

يتجه مهاجم مولودية وهران، محمد بشير بلومي، نجل الدولي السابق وصانع أمجاد المنتخب الوطني في الثمانينيات لخضر بلومي، نحو الاحتراف في فرنسا، وبالضبط من بوابة نادي “آف سي باريس” الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية.

وتألق بشير بلومي الموسم المنصرم مع فريقه مولودية وهران رغم قلة مشاركاته مع النادي، كما خطف الأضواء مع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ما جعله محط أنظار مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة وعديد الفرق الأوروبية التي تراقب اللاعب وتسعى للتعاقد معه كصفقة مربحة، في ظل الإمكانات الكبيرة والفنيات التي يملكها، فضلا عن صغر سنه.

وتنقل بشير بلومي رفقة والده “لخضر” إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتواجد هناك على أمل الخضوع للفحوصات الطبية قبل التوقيع مع نادي “آف سي باريس” المهتم بخدمات اللاعب.

وانتشرت صورة للاعب بلومي على مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة والده وأيضا الدولي السابق علي بن شيخ، بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي الصورة التي صنعت الحدث وتداولها عديد الناشطين ورواد مواقع التواصل، الذين تمنوا النجاح للاعب في تجربته الجديدة في حال نجاح صفقة انتقاله.

وفضلا عن قدراته، فإن ما يحفز أكثر النادي الفرنسي على التعاقد مع بلومي، هو تواجده في وضعية لاعب حر، ما يعني أن انتقاله سيكون بالمجان، بعد انتهاء عقده مع نادي مولودية وهران دون أن يجدده.

كما أوضحت مصادر مطلعة أن نادي “آف سي باريس” ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات بشير بلومي، وإنما هناك أندية أخرى واللاعب قد يستغل فرصة تواجده في فرنسا رفقة والده للتفاوض مع بعض الفرق، للظفر بعقد احترافي يضمن له مواصلة مشواره الكروي بنجاح وطرق أبواب المنتخب الوطني.

وكان لخضر بلومي قد أوضح في تصريحات سابقة له أنه “يتمنى رؤية نجله يلعب بجانب نجم مانشيستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، في الخط الأمامي للمنتخب الوطني، خلال المواعيد القادمة”. وتوحي كل المؤشرات أن بلومي “الصغير” يسير على خطى والده في ظل الموهبة الكبيرة التي يملكها.