بلومي “المظلوم” ورقم قياسي عالمي للاعب كويتي

بات اللاعب الدولي الكويتي بدر أحمد المطوع مساء الجمعة، وقد حطّم رقما قياسيا عالميا مع منتخب بلاده.

ويتمثّل الرقم القياسي في خوض المهاجم بدر أحمد المطوع 185 مباراة دولية، في صفوف منتخب الكويت، آخرها أمام المنافس البحريني.

وواجهت الكويت منتخب البحرين مساء الجمعة، بِالعاصمة القطرية الدوحة. في إطار الدور التصفوي الأوّل والأخير لِمنافسة كأس العرب.

وشارك بدر أحمد المطوع (36 سنة) أساسيا ضد البحرين، وحمل شارة قائد منتخب الكويت.

واستهلّ بدر أحمد المطوع (الصورة المُدرجة أدناه) مشاركاته مع منتخب الكويت عام 2003، وسجّل 56 هدفا.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق بِحوزة متوسط الميدان المصري أحمد حسن (46 سنة)، حيث خاض 184 مباراة دولية في فترة ما بين 1995 و2012.

وبِخصوص المنتخب الوطني الجزائري، يحمل صانع الألعاب الأخضر بلومي (62 سنة) الرقم القياسي، بِرصيد 100 مباراة دولية ما بين 1978 و1989.

ولكن ابن معسكر يقول إن عدد مشاركاته مع “الخضر” تجاوز الرقم المُسجّل، وذلك بِسبب غياب التوثيق على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما أنه في فترة بلومي لم يكن للاحصائيات شأن مثلما هو معمول به حاليا، بِدليل أنه حتى عدد التمريرات تُدوّن في السيرة الذاتية للاعب، حينما يُروّج له مدير أعماله في سوق الانتقالات.

وعلى ذكر “الفاف”، فهي ضعيفة جدا على مستوى التوثيق، فمثلا لا تجد في مبنى دالي إبراهيم الكروي إحصائيات ومعلومات عن رؤساء الاتحاد ومدربي “الخضر” وحكام نهائيات كأس الجمهورية وأمور أخرى.

دقّة الإنجليز

وتبقى الكرة الإنجليزية تُشكّل الإستثناء العالمي في ميدان التوثيق الرياضي، حيث يُدوّن اتحاد الكرة المحلي حتى عدد المتفرجين بِالتدقيق (الرقم كامل غير منقوص) لِنهائي الكأس المحلية لُعب قبل الحرب العالمية الأولى أو زمن “لقاح باستور”!

ويأتي متوسط الميدان بلال دزيري (49 سنة) في الرتبة الثانية، بِرصيد 89 مباراة دولية مع “الخضر” في فترة ما بين 1992 و2005.

أمّا بِخصوص لاعبي المنتخب الوطني الحالي، فيتصدّر اللائحة حارس المرمى رايس وهاب مبولحي (35 سنة) بِرصيد 73 مباراة دولية منذ 2010. ويأتي خلفه ثانيا المهاجم إسلام سليماني (33 سنة)، بِرصيد 68 مباراة دولية منذ 2012.