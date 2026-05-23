-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلومي في “البريمرليغ”

الشروق الرياضي
  • 614
  • 0
بلومي في “البريمرليغ”

صعد اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي وفريقه هال سيتي مساء السبت، إلى بطولة إنجلترا للقسم الأول.

وفاز نادي هال سيتي بِهدف لِصفر خارج القواعد على فريق ميدلسبره، في شطر العودة لِمواجهتَي السد.

وكان نادي هال سيتي قد فاز أيضا بِميدانه ذهابا، لكن بِثُنائية نظيفة.

وشارك المهاجم بلومي أساسيا في مباراة العودة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 76. أما في مباراة الذهاب، فقد لعب بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 45+2، وسجّل بعدها هدفا، كما وزّع تمريرة حاسمة. ما يعكس بصمته القوية في صعود فريق هال سيتي إلى “البريمرليغ”.

ولا يزال محمد البشير بلومي (23 سنة) يرتدي زي نادي هال سيتي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2024 وتنقضي في نفس الفصل من عام 2028.

مقالات ذات صلة
بدران يسقط مع ضمك إلى دوري “يلو”

بدران يسقط مع ضمك إلى دوري “يلو”

رشيد غزال يُودع ليون الفرنسي وجمهوره برسالة خاصة

رشيد غزال يُودع ليون الفرنسي وجمهوره برسالة خاصة

بوداوي يخسر كأس فرنسا مع نيس

بوداوي يخسر كأس فرنسا مع نيس

تحديد تواريخ ومواقيت الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى

تحديد تواريخ ومواقيت الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى

الرئيس تبون يُهنّئ المولودية

الرئيس تبون يُهنّئ المولودية

الكشف عن برنامج “الخضر” في تصفيات كأس إفريقيا 2027

الكشف عن برنامج “الخضر” في تصفيات كأس إفريقيا 2027

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد