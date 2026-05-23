بلومي في “البريمرليغ”

صعد اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي وفريقه هال سيتي مساء السبت، إلى بطولة إنجلترا للقسم الأول.

وفاز نادي هال سيتي بِهدف لِصفر خارج القواعد على فريق ميدلسبره، في شطر العودة لِمواجهتَي السد.

وكان نادي هال سيتي قد فاز أيضا بِميدانه ذهابا، لكن بِثُنائية نظيفة.

وشارك المهاجم بلومي أساسيا في مباراة العودة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 76. أما في مباراة الذهاب، فقد لعب بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 45+2، وسجّل بعدها هدفا، كما وزّع تمريرة حاسمة. ما يعكس بصمته القوية في صعود فريق هال سيتي إلى “البريمرليغ”.

ولا يزال محمد البشير بلومي (23 سنة) يرتدي زي نادي هال سيتي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2024 وتنقضي في نفس الفصل من عام 2028.