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رياضة

بلومي: نلت ثمار تعبي وأريد المحافظة على مكاني في المنتخب

ط. بوغراب
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بلومي: نلت ثمار تعبي وأريد المحافظة على مكاني في المنتخب

أبدى الدولي الجزائري بشير بلومي، عن اعتزازه وفخره، بتواجده لأول مرة مع المنتخب الوطني، مؤكدا عزمه على تقديم كل شيء من أجل البقاء في قائمة بلماضي لأطول مدة ممكنة. وتحدث بلومي لموقع الفاف: “أنا جد سعيد لتواجدي مع المنتخب الوطني، رفقة لاعبين يعتبرون قدوتي في كرة القدم، سأتعلم معهم وأريد أن أقدم الكثير معهم”

وأضاف قائلا: “لم أتوقف عن التدريبات منذ سنتين، وكنت أنتظر فرصتي، وحاليا جنيت ثمار تعبي، بالتواجد مع المنتخب وهي فرصة لا تعوض من أجل إبراز إمكانياتي”

وأردف نجل الأسطورة بلومي: “سبق لي تقمص ألوان المنتخب الوطني في أصناف أقل من 20، و23 عاما، بالإضافة لمنتخب المحليين، والأن جاء الدور على المنتخب الأول، وهو الحلم الذي عملت بجد لتحقيقه”. وختم كلامه قائلا: “أتمنى الاندماج بسرعة في المجموعة، وأن يكون هذا التربص الأول لي مع الخضر فأل خير علي وعلى المنتخب، ولن يكون الأخير إن شاء الله”.

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