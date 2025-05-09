بلومي يرشّح نجله لخلافة محرز مستقبلا في المنتخب الوطني

أكد ثقته من أجل استمراره في تقديم المزيد لـ"الخضر"

نوّه أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي بالإنجاز الجديد الذي حققه مواطنه رياض محرز عندما قاد فريقه الأهلي السعودي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم السبت الماضي، أمام كواساكي فرونتال الياباني، ليضيف بذلك قائد “الخضر” هذا اللقب إلى الإنجازات العديدة التي أحرزها خلال مسيرته الكروية الحافلة.

وأكد بلومي، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، ثقته في رياض محرز من أجل الاستمرار في تقديم المزيد لمنتخب الجزائر، خاصة بعد الوعد الذي أطلقه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق خلال احتفالات الفوز باللقب الآسيوي، بتعبيره عن رغبته في إهداء لقب جديد لمنتخب بلاده. كما تحدث بلومي أيضاً عن نجله المحترف في هال سيتي الإنجليزي محمد البشير بلومي، والغائب منذ أشهر عن الملاعب؛ بسبب إصابة تعرّض لها في أربطة الركبة.

وقال لخضر بلومي: “رياض محرز قدّم إضافة كبيرة لنادي الأهلي السعودي خاصة من الخبرة التي اكتسبها في مسيرته الاحترافية، والدليل على ذلك قيادته فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ الأهلي. يُمكن القول إنه من أفضل اللاعبين الكبار الذي شهدتهم الكرة الجزائرية، وهذا الأمر أثبته سبقاً حتى عندما كان لاعباً لنادي مانشستر سيتي، وبرهن على ذلك أيضاً بقيادته منتخب الجزائر للتتويج بلقب أمم إفريقيا 2019، أتمنى أن يواصل على هذا المنوال، فهو قادر على تقديم المزيد، وهي رغبته كذلك، وهو ما أدلى به خلال تصريحاته الأخيرة بعد التتويج الآسيوي”.

وبخصوص نجله محمد البشير بلومي، قال: “هناك العديد من اللاعبين باستطاعتهم خلافة رياض محرز بعد اعتزاله، وذلك، أتمنى أن يحدث أولاً من الباب الواسع، ثم نرى الاسم القادر على أن يحمل المشعل لسنوات مقبلة، ولم لا يكون ابني بشير بلومي وهذا يعتمد على مدى تطوره والتقدم أكثر بمسيرته الاحترافية، الآن هو في التحضيرات بعد الإصابة الخطيرة التي كان قد تعرّض لها، على أمل أن يعود للمشاركة انطلاقاً من الموسم الجديد”.