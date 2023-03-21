بلومي يزور وفد نادي الكويت الكويتي

زار نجم الكرة الجزائرية السابق، لخضر بلومي، بعثة نادي الكويت الكويتي خلال الحصة التدريبية التي أجراها أمسية الاثنين بملعب ميلود هدفي بوهران.

وحظيّ بلومي باستقبال، من رئيس نادي الكويت خالد الغانم وباقي أفراد الوفد ولاعبي الفريق.

وتم تكريم نجم الكرة الجزائرية، السابق، من طرف رئيس الكويت الكويتي، بإهدائه قميص النادي، كما كانت الزيارة فرصة لأخذ صور تذكارية.

وجاءت زيارة بلومي لوفد النادي الكويتي، عشية المباراة التي تجمعه بنادي شبيبة الساورة، المرتقبة أمسية الثلاثاء بداية من الساعة السادسة بملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب إياب الدور التمهيدي، من بطولة العرب للأندية.

ويسعى فريق شبيبة الساورة، إلى تدارك هزيمة لقاء الذهاب بهدف دون رد، وتحقيق فوز يؤهله إلى الدور المقبل من المنافسة.