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رياضة

بلومي يعود إلى غالي معسكر

علي بهلولي
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بلومي يعود إلى غالي معسكر
محمد البشير بلومي بِزيّ أواسط "الخضر" (رقم 19).

عاد اللاعب محمد البشير بلومي نجل أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي، الأحد، إلى فريقه السابق غالي معسكر.

جاء ذلك على لسان التقني مولاي حدو المدرب الجديد لِفريق غالي معسكر، في تصريحات إذاعية.

وكان المهاجم محمد البشير بلومي (19 سنة) قد التحق بِفريق مولودية وهران في صيف 2020، بِعقدٍ لِمدّة موسمَين. قادما من نادي غالي معسكر.

ويظهر بِأن الأخضر بلومي وراء دفع نجله محمد البشير، إلى ترك “الحمراوة” قبل الآوان. في ظلّ عدم الاستقرار وفوضى التسيير اللّذين تُعاني منهما المولودية الوهرانية.

وخاض بلومي مع فريق مولودية وهران 29 مباراة، في بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الماضي، من أصل 38 مواجهة، يوجد بينها 9 مقابلات بِصفة لاعب أساسيٍّ. وسجّل 3 أهداف.

وبِخصوص فريق غالي معسكر، فقد افتكّ في شهر جوان الماضي تأشيرة الصعود إلى بطولة القسم الثاني. المنافسة التي تنطلق في موسمها الجديد بِتاريخ الـ 26 من أكتوبر المقبل.

وسبق لِمحمد البشير بلومي ارتداء زيّ المنتخب الوطني أواسط، كما شارك مع محليي “الخضر” ضد ليبيريا، في مباراة ودّية بِوهران شهر جوان الماضي.

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