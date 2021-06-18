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رياضة

بلومي يمنع من دخول ملعب وهران

الشروق الرياضي
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بلومي يمنع من دخول ملعب وهران

تعرض أسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي إلى الإحراج  عندما تم إيقافه عند مدخل الملعب، ومنعه من الدخول في موقف يندى له الجبين.

وهو الذي حضر لمتابعة ابنه بشير الموجود ضمن تعداد منتخب المحليين، ليتدخل صديقه قادة شافي الذي اتصل بمحيط الوالي، وأخبرهم بما تعرض له النجم السابق للخضر، وأحد صانعي ملحمة خيخون، ليتدخل الوالي ويتم السماح لبلومي بالتواجد في المدرجات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل طلب منه مجددا تغيير مكان جلوسه بحجة احترام الإجراءات التنظيمية، فهل نسي هؤلاء بأن الأمر يتعلق بلخضر بلومي وليس أي شخص عادي جاء لمتابعة افتتاح الملعب؟

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