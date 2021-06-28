كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن عشرة آلاف من مقاتلي تنظيم داعش ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات يديرها الأكراد في سوريا، واصفا الوضع بغير مقبول.

وقال بلينكن، الاثنين، في كلمة له خلال افتتاح اجتماع في روما لتجديد الجهود الدولية لمحاربة التنظيم المتشدد، إن واشنطن تواصل حث الدول، بما في ذلك 78 دولة عضوا في التحالف ضد تنظيم داعش، على استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم.

وأضاف بلينكن قائلا “هذا الوضع غير مقبول بالمرة ولا يمكن أن يستمر للأبد”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هناك عاملا إضافيا مهما وهو أن هزيمة تنظيم داعش بشكل دائم تتطلب معالجة التهديدات التي يشكلها خارج العراق وسوريا، خاصة في أفريقيا.

واستولى التنظيم، الذي كان في الأصل فرعا منشقا عن تنظيم القاعدة، على مساحات كبيرة من العراق وسوريا في عام 2014.