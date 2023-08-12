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بلينكن: ستظل واشنطن ملتزمة بإيجاد حلّ سلمي لأزمة النيجر

الشروق أونلاين
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بلينكن: ستظل واشنطن ملتزمة بإيجاد حلّ سلمي لأزمة النيجر
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أنتوني بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا، مع رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو، تطورات الوضع في البلاد. بعد الانقلاب العسكري على سلطة الرئيس محمد بازوم.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن بلينكين أعرب لإيسوفو عن “قلقه إزاء رفض قادة الانقلاب الإفراج عن بازوم وعائلته”.

وأكد الوزير الأمريكي أن واشنطن “ستظل ملتزمة بإيجاد حلّ سلمي. لضمان بقاء النيجر شريكًا قويًا للأمن والتنمية في المنطقة”، يضيف البيان.

بلينكن يتحدث مع رئيس النيجر المحتجز بازوم.. وهذا ما دار بينهما

وفي 9 أوت، تحدث بلينكن مع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، حول التطورات في البلاد. بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الحرس الرئاسي.

وقال بلينكن في تغريدة على “إكس” (تويتر سابقا):”تحدثت مع رئيس النيجر بازوم حول جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية”.

وجدد المسؤول الأمريكي بالمناسبة، دعوة واشنطن “للإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب محمد بازوم وجميع أفراد أسرته”.

وأعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه حاكما للبلاد بتاريخ 28 جويلية الماضي. يومان بعد تنفيذ الانقلاب على سلطة بازوم.

ولوّحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد. لإنهاء الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بازوم.

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