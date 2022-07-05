بلينكن في ستّينية الاستقلال: العلاقات بين واشنطن والجزائر تعود إلى العام 1795

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء، الجزائريين حكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وجاء في تهنئة بلينكن حسب ما ورد في الموقع الرسمي للخارجية:”باسم الحكومة الأمريكية، أعرب عن تمنيّاتي الخالصة إلى الجزائريين شعبا وحكومة بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر”.

وأضاف بلينكن:”تعود علاقاتنا (مع الجزائر) إلى معاهدة السلام والصداقة لعام 1795. ومنذ ذلك الحين، طوّر الجزائريون والأمريكيون روابط اقتصادية، وتعليمية، وثقافية، قوية ومتنامية”.

وتابع:”لقد زرت الجزائر في مارس للتباحث مع الرئيس تبون ووزير الخارجية لعمامرة، حول مواصلة تعميق هذه العلاقات”.

كما أعربت الولايات المتحدة عن “تقديرها لكونها ضيف الشرف في معرض الجزائر الدولي الأخير”، يضيف بلينكن، مؤكدا تطلّع واشنطن إلى “تعزيز مصالحها الاقتصادية والأمنية المشتركة مع الجزائر”.

القيادة السعودية تهنئ الرئيس تبون والشعب الجزائري بعيد الاستقلال

وفي 4 جويلية 2022، بعث كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ببرقية تهنئة، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال.

وأعرب الملك سلمان، في رسالته عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس تبون، عبر فيها عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار”.